Кроме того, легенда бокса рассказал, встретился бы с Усиком в очном противостоянии. Об этом сказал Леннокс Льюис в интервью talkSPORT, передает 24 канал.
Как Льюис высказался об Усике?
Леннокс Льюис заявил, что достижения Александра Усика являются невероятными. Легенда бокса вспомнил, что украинский чемпион дважды побеждал Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.
По его мнению, Усик просто закрыл двери в боксе для британцев. Льюис заявил, что украинский боксер сделал то, что от него даже не ожидали и вписал свое имя в историю.
По моему мнению, наш с ним бой был бы замечательным! С удовольствием подрался бы с Александром. Он может говорить, что побил бы меня, я могу что-то такое сказать,
– сказал Льюис.
Напомним, что последний раз Александр Усик дрался против Даниэля Дюбуа 19 июля 2025 года. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде реванша на "Уэмбли".
Что говорят об Усике в боксерском сообществе?
Джозеф Паркер заявил, что Александр Усик избегает поединка с ним, но не знает причины. Новозеландец считает, что это был бы замечательный бой.
Паркер назвал боксера, который может победить Усика в очном противостоянии. Новозеландский боец выступил с довольно дерзким заявлением.
Фрэнк Уоррен считает, что Александр Усик может подраться с Дереком Чисорой во второй раз. Промоутер назвал, при каком условии украинец встретится с британцем.