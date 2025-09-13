Окрім того, легенда боксу розповів, чи зустрівся б з Усиком в очному протистоянні. Про це сказав Леннокс Льюїс в інтерв'ю talkSPORT, передає 24 канал.

Читайте також У команді Усика висловилися про рішення WBO: названо суперника для українця

Як Льюїс висловився про Усика?

Леннокс Льюїс заявив, що досягнення Олександра Усика є неймовірними. Легенда боксу пригадав, що український чемпіон двічі перемагав Ентоні Джошуа та Тайсона Ф'юрі.

На його думку, Усик просто зачинив двері у боксі для британців. Льюїс заявив, що український боксер зробив те, що від нього навіть не очікували та вписав своє ім'я в історію.

На мою думку, наш із ним бій був би чудовим! Із задоволенням побився б з Олександром. Він може казати, що побив би мене, я можу щось таке сказати,

– сказав Льюїс.

Нагадаємо, що востаннє Олександр Усик бився проти Даніеля Дюбуа 19 липня 2025 року. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді реваншу на "Вемблі".

Що говорять про Усика у боксерській спільноті?