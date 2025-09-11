На думку Джозефа Паркера, Олександр Усик уникає бою з ним. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO не розуміє, чому українець не хоче розділити із ним один ринг, пише 24 Канал із посиланням на Bloody Elbow.

До теми Зірковий ексчемпіон розповів, чи програє Усик перед закінченням кар'єри

Що сказав Паркер про бій із Усиком, який відтягує українець?

Паркер впевнений, що Усик не боїться очного протистояння, адже побачив усе, що тільки можливо у хевівейті.

Він бачив усе, що тільки можна знайти у важкій та суперважкій вазі. Не можна сказати, що він боїться, бо він бився з усіма. Тож, можливо, є інші причини. Я думаю, що так Усик уникає бою зі мною. Я не знаю чому. Я думаю, що це був би чудовий бій,

– сказав новозеландський боксер.

Нагадаємо, що Паркеру замість бою із Усиком дали іншого суперника. Ним став Фабіо Вордлі. Протистояння відбудеться 25 жовтня 2025 року у Лондоні. Для Джозефа цей двобій стане 40-м на профі-рингу. У попередніх поєдинках новозеландець оформив 36 перемог (24 – нокаутом) та зазнав 3-х поразок.

Натомість Вордлі має за своєю спиною 20 поєдинків: 19 звитяг (18 – нокаутом), одна мирова.

Чому бій Усик – Паркер не відбудеться у цьому році?