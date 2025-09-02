Рой Джонс розповів, що наразі він не бачить жодного боксера, який зміг би перемогти абсолютного чемпіона світу у хевівейті. На його думку, такий шанс спробувати здолати Олександра Усика може отримати Джозеф Паркер, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.

Чи може хтось завдати поразки Усику?

Джонс вже далеко не перший представник боксу, який дотримується такої думки щодо непереможності українця.

Усик? Я не бачу, щоб зараз був такий боксер, який би зміг його перемогти. Олександр – непереможний, а спробувати може лише Джозеф Паркер,

– заявив Джонс.

Довідка. Олександр Усик провів на профі-рингу 24 переможні бої, 15 із яких закінчувався нокаутом. Востаннє виходив у ринг 19 липня 2025 року, коли яскраво нокаутував у 5-му раунді реваншу Даніеля Дюбуа.

Відзначимо, що Джонс провів у професіоналах 76 поєдинків: 66 перемог (47 – нокаутом) та 10 поразок.

Що відомо перед останнім боєм Усика?