Рой Джонс розповів, що наразі він не бачить жодного боксера, який зміг би перемогти абсолютного чемпіона світу у хевівейті. На його думку, такий шанс спробувати здолати Олександра Усика може отримати Джозеф Паркер, передає 24 Канал із посиланням на DAZN.
Чи може хтось завдати поразки Усику?
Джонс вже далеко не перший представник боксу, який дотримується такої думки щодо непереможності українця.
Усик? Я не бачу, щоб зараз був такий боксер, який би зміг його перемогти. Олександр – непереможний, а спробувати може лише Джозеф Паркер,
– заявив Джонс.
Довідка. Олександр Усик провів на профі-рингу 24 переможні бої, 15 із яких закінчувався нокаутом. Востаннє виходив у ринг 19 липня 2025 року, коли яскраво нокаутував у 5-му раунді реваншу Даніеля Дюбуа.
Відзначимо, що Джонс провів у професіоналах 76 поєдинків: 66 перемог (47 – нокаутом) та 10 поразок.
Що відомо перед останнім боєм Усика?
- Наступний бій стане останнім у професійній кар'єрі Усика.
- Олександр повинен провести бій проти обов'язкового претендента по лінії WBO Джозефа Паркера. Була інформація, що Усик попросив організацію відтермінувати перемовини щодо цього двобою через давню травму спини.
- У команді новозеландця не вірять українському чемпіону.
- У WBO попросили українця надати нові медичні висновки, щоб переконатися, чи справді у нього травма. Все після запальних танців Усика на благодійному вечорі.
- Водночас журналіст Майкл Копер повідомив, що рішення ухвалено. Усик повинен домовитись про бій з Паркером до 22 вересня 2025 року.