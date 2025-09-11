По мнению Джозефа Паркера, Александр Усик избегает боя с ним. Временный чемпион мира по версии WBO не понимает, почему украинец не хочет разделить с ним один ринг, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloody Elbow.

К теме Звездный экс-чемпион рассказал, проиграет ли Усик перед окончанием карьеры

Что сказал Паркер о бое с Усиком, который оттягивает украинец?

Паркер уверен, что Усик не боится очного противостояния, ведь увидел все, что только возможно в хевивейте.

Он видел все, что только можно найти в тяжелом и супертяжелом весе. Нельзя сказать, что он боится, потому что он дрался со всеми. Поэтому, возможно, есть другие причины. Я думаю, что так Усик избегает боя со мной. Я не знаю, почему. Я думаю, что это был бы замечательный бой,

– сказал новозеландский боксер.

Напомним, что Паркеру вместо боя с Усиком дали другого соперника. Им стал Фабио Уордли. Противостояние состоится 25 октября 2025 года в Лондоне. Для Джозефа этот поединок станет 40-м на профи-ринге. В предыдущих поединках новозеландец оформил 36 побед (24 – нокаутом) и потерпел 3-х поражений.

Зато Уордли имеет за своей спиной 20 поединков: 19 побед (18 – нокаутом), одна мировая.

Почему бой Усик – Паркер не состоится в этом году?