WBO приняла решение в пользу Александа Усика. Сергей Лапин, директор команды украинского боксера, высказался о вердикте организации, сообщает 24 канал со ссылкой на SkySports.

Что сказал Лапин об отсрочке Усика?

Сергей Лапин отметил, что Александр Усик и его команда планируют провести бой за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Следующим соперником украинца будет временный чемпион мира по версии WBO.

Лапин поблагодарил WBO за положительное решение об отсрочке боя для Усика. Директор команды украинского боксера подчеркнул, что его подопечный стал абсолютным чемпионом мира ценой огромной дисциплины и тяжелой подготовки.

Такая нагрузка требует надлежащего и достаточно длительного восстановления. Александр заслужил время на восстановление. А после этого болельщики снова увидят его на ринге – готовым к новым большим боям,

– сказал Лапин.

Напомним, что Александр Усик последний раз дрался 19 июля 2025 года против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

С кем будет драться Усик?