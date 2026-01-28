Ба більше "Бронзовий бомбардувальник" беззаперечно один з найкращих нокаутерів в історії боксу. Як Деонтей Вайлдер знищив поляка Артура Шпільку – розповідає 24 канал.
Як Вайлдер нокаутував Шпільку?
17 січня 2016 року чемпіон світу за версією WBC зустрівся з претендентом на титул із Польщі. Вайлдер контролював хід поєдинку проти Шпільки та здобув одну із найефектніших перемог у кар'єрі.
Бій завершився достроковою перемогою американця у дев'ятому раунді. Вайлдер влучним ударом у щелепу відправив суперника у нокаут – його виносили з рингу на ношах.
Вайлдер нокаутував Шпільку: дивіться відео
Нагадаємо, що Вайлдер запланував бій з Чісорою перед поєдинком з Усиком. Проте він може залишитися без поєдинку з українським чемпіоном.
Чому бій Усик – Вайлдер може зірватися?
Як повідомляє iFL TV Вайлдер проведе бій з Чісорою у квітні цього року у Лондоні. А бій з Усиком відбудеться лише за умови, що американський боксер переможе візаві з Великої Британії.
Раніше Вайлдер був у подібній ситуації, коли програв Джозефу Паркеру. У результаті його великий бій проти Ентоні Джошуа не відбувся.
Що відомо про Вайлдера?
За свою кар'єру американський боксер провів 49 поєдинків. На його рахунку 44 перемоги, 4 поразки та одна нічия.
Востаннє Вайлдер бився у червні 2025 року. У тому поєдинку він здолав Тайрелла Герндона.