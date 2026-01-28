Ба більше "Бронзовий бомбардувальник" беззаперечно один з найкращих нокаутерів в історії боксу. Як Деонтей Вайлдер знищив поляка Артура Шпільку – розповідає 24 канал.

Читайте також Один із найжорсткіших нокаутів Кличка у кар'єрі: суперник боявся підвестися

Як Вайлдер нокаутував Шпільку?

17 січня 2016 року чемпіон світу за версією WBC зустрівся з претендентом на титул із Польщі. Вайлдер контролював хід поєдинку проти Шпільки та здобув одну із найефектніших перемог у кар'єрі.

Бій завершився достроковою перемогою американця у дев'ятому раунді. Вайлдер влучним ударом у щелепу відправив суперника у нокаут – його виносили з рингу на ношах.

Вайлдер нокаутував Шпільку: дивіться відео

Нагадаємо, що Вайлдер запланував бій з Чісорою перед поєдинком з Усиком. Проте він може залишитися без поєдинку з українським чемпіоном.

Чому бій Усик – Вайлдер може зірватися?

Як повідомляє iFL TV Вайлдер проведе бій з Чісорою у квітні цього року у Лондоні. А бій з Усиком відбудеться лише за умови, що американський боксер переможе візаві з Великої Британії.

Раніше Вайлдер був у подібній ситуації, коли програв Джозефу Паркеру. У результаті його великий бій проти Ентоні Джошуа не відбувся.

Що відомо про Вайлдера?