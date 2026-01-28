Более того, "Бронзовый бомбардировщик" безусловно один из лучших нокаутеров в истории бокса. Как Деонтей Уайлдер уничтожил поляка Артура Шпильку – рассказывает 24 канал.

Как Уайлдер нокаутировал Шпильку?

17 января 2016 года чемпион мира по версии WBC встретился с претендентом на титул из Польши. Уайлдер контролировал ход поединка против Шпильки и одержал одну из самых эффектных побед в карьере.

Бой завершился досрочной победой американца в девятом раунде. Уайлдер точным ударом в челюсть отправил соперника в нокаут – его выносили из ринга на носилках.

Уайлдер нокаутировал Шпильку: смотрите видео

Напомним, что Уайлдер запланировал бой с Чисорой перед поединком с Усиком. Однако он может остаться без поединка с украинским чемпионом.

Почему бой Усик – Уайлдер может сорваться?

Как сообщает iFL TV Уайлдер проведет бой с Чисорой в апреле этого года в Лондоне. А бой с Усиком состоится только при условии, что американский боксер победит визави из Великобритании.

Ранее Уайлдер был в подобной ситуации, когда проиграл Джозефу Паркеру. В результате его большой бой против Энтони Джошуа не состоялся.

Что известно об Уайлдере?