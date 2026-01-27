Однако один из них навсегда остался в памяти болельщиков. Как Кличко-младший уничтожил Фила Джексона в начале своего боксерского пути – рассказывает 24 канал.

Как Кличко победил Джексона?

12 июля 1999 года украинский провел один из лучших боев в карьере, заставив соперника бояться его ударов. Кличко-младший нокаутировал 35-летнего Джексона уже во втором раунде противостояния.

Удары 23-летнего "Доктора Стального Молота" были настолько мощными, что бывший претендент на титул WBC даже не хотел вставать. Нокаут от Владимира остался в истории, как один из самых жестких.

Кличко – Джексон: смотрите видео

Напомним, что в медиа ходят слухи о возможном возвращении Кличко на профессиональный ринг. Недавно Вячеслав Сенченко назвал соперника для возможного камбека украинского боксера.

Кого Сенченко выбрал для Кличко?

Бывший чемпион мира в интервью "Спорт-Экспресс Украина" заявил, что оптимальным оппонентом для Владимира Кличко сейчас является обладатель титула WBO в супертяжелом весе – Фабио Уордли.

"Бой с Фьюри маловероятен. С Уордли – реальный. С Дюбуа – не уверен. Оптимальным соперником считаю Уордли. Конечно, я бы посмотрел поединок с Фьюри, потому что мы долго ждали матч-реванш, а он так и не состоялся. Трудно сказать. кто победит. Ну, шанс есть почти со всеми", – сказал Сенченко.

