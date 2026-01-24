Звезда украинского бокса в интервью "Спорт-Экспресс Украина" заявил, что хотел бы увидеть Кличко-младшего снова в ринге. Более того, он назвал оптимального соперника для Владимира.
С кем должен подраться Кличко-младший?
Хегай считает, что Кличко-младший не должен терять время, сражаясь с проходными соперниками. По его мнению, "Доктор Стальной Молот" сразу провести большой поединок.
Украинский боксер из потенциальных соперников Кличко выбрал Даниэля Дюбуа. Арнольд предположил, что Владимир может даже досрочно победить британца.
Для меня бой с Дюбуа более реален. Думаю, что Владимир может его нокаутировать,
– сказал Хегай.
К слову. Ранее мы мы рассказывали о первом и последнем бое Кличко в Украине. После сокрушительного поражения "Доктор Стальной Молот" не дрался на Родине.
Что известно о карьере Кличко?
Кличко-младший за свою карьеру провел 69 поединков (BoxRec) в профессиональном ринге. За это время он одержал 64 победы (53 нокаутом) и потерпел 5 поражений.
В 2017 году состоялся последний бой "Доктора Стального Молота". В том поединке он проиграл Энтони Джошуа, а впоследствии завершил карьеру.
Недавно Александр Усик высказался о возвращении Владимира. "Кот" заявил, что готов лично организовать подготовку для Кличко-младшего, чтобы он снова вышел на ринг.