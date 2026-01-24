Звезда украинского бокса в интервью "Спорт-Экспресс Украина" заявил, что хотел бы увидеть Кличко-младшего снова в ринге. Более того, он назвал оптимального соперника для Владимира.

С кем должен подраться Кличко-младший?

Хегай считает, что Кличко-младший не должен терять время, сражаясь с проходными соперниками. По его мнению, "Доктор Стальной Молот" сразу провести большой поединок.

Украинский боксер из потенциальных соперников Кличко выбрал Даниэля Дюбуа. Арнольд предположил, что Владимир может даже досрочно победить британца.

Для меня бой с Дюбуа более реален. Думаю, что Владимир может его нокаутировать,

– сказал Хегай.

К слову. Ранее мы мы рассказывали о первом и последнем бое Кличко в Украине. После сокрушительного поражения "Доктор Стальной Молот" не дрался на Родине.

Что известно о карьере Кличко?