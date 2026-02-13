В частности свою поддержку украинскому скелетонисту выразили Александр Усик, Владимир Кличко, Дмитрий Сосновский. Кроме того, свою поддержку Гераскевичу в вечернем обращении выразил и Президент Украины Владимир Зеленский.

Как поддержали Гераскевича Усик и Кличко?

Украинский чемпион мира Александр Усик на своей странице в твиттери заявил, что гордится мужеством и отвагой Гераскевича. Он отметил, что шлем с портретами погибших украинских спортсменов – это чествование, а не нарушение правил.

Спорт не означает забвение. Настоящая сила - это мужество оставаться человеком даже в самые тяжелые времена,

– отметил Усик.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко на своей странице в Инстаграм также прокомментировал решение МОК дисквалифицировать Гераскевича. В своем обращении он подчеркнул, что олимпийский принцип "главное не победа, а участие" сейчас актуален только для белорусов и россиян, которые забанены от большого спорта.

"А для украинских спортсменов, которые погибли, - даже чествование памяти запрещено. МОК утверждает, что это не о политике, а только о спорте. Но это уже не имеет ничего общего с Олимпийскими играми - это политические игры", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что МОК защищает не нейтралитет, а свой имидж. А лица украинских погибших спортсменов оказались "слишком политическими" для "идеального шоу". Также Кличко добавил, что когда вспоминает свою золотую олимпийскую медаль больше не испытывает гордость, а чувствует стыд.

Что сказал тренер по боксу Дмитрий Сосновский?

Сосновский сказал, что Влад Гераскевич не сделал ничего против олимпийского движения. Он пожертвовал свои шансом на медаль ради памяти ребят, спортсменов, которые погибли, но могли также выступать на Олимпийских играх.

От всей души полностью поддерживаю Влада и его отца, их патриотическую позицию. Они молодцы, они действительно патриоты, украинцы,

– заявил Сосновский.

Он продолжил, что Влад не получил медаль. Однако он поддержал тех, кто отдал за Украину самое дорогое. Медаль – это хорошо, но ее не сравнить с преданной жизнью.

Что известно о дисквалификации Гераскевича: кратко