Сосновский и экс-игрок сборной Польши Дамиан Костржева встретились в рамках MMA турнира Gala Fen 61 в городе Кельце. Об этом сообщает 24 Канал.

Как Костржева нокаутировал Сосновского?

Поединок проходил по правилам бокса, но в клетке и перчатках MMA. 37-летний Костржева одержал победу нокаутом.

В первом раунде старший на 9 лет Сосновский пропустил несколько ударов. В последнюю минуту Дамиан попал правой по лицу Альберта, отправив оппонента в нокаут.

Что известно о Костржеве?

Как говорится в статье на Википедии, Костржева дебютировал в смешанных единоборствах в 2019 году. После победы против Сосновского его рекорд составляет 2-2.

Дамиан в сезоне-2012/2013 стал лучшим бомбардиром высшего дивизиона Польши по гандболу.

С 2008 по 2014 год вызывался в ряды национальной команды своей страны.

Кто такой Сосновский?

Сосновский – это известный польский боксер, рекорд которого, согласно данным BoxRec, составляет 49 побед (29 нокаутом). В пассиве боксера 9 поражений и 2 ничьи.

Для украинцев имя Сосновского знакомо, ведь в мае 2010 года Альберт в Гельзенкирхене сошелся с Виталием Кличко в поединке за титул чемпиона мира по версии WBC.

Украинский боксер победил поляка нокаутом в 10 раунде.

