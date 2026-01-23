Более того, Амосов заявил, что общая тендеция сейчас диктует избегать боев с представителями вражеской страны. Однако в конце концов украинский боец UFC в интервью "Бомбардиру" рассказал, что планирует подраться с соперником из России.

С кем хочет подраться Амосов?

Украинский боец UFC заявил, что намерен подраться с дагестанцем Исламом Махачевым, который является чемпионом в его весовой категории. Он отметил, что забрать титул у российского спортсмена, это дополнительная мотивация для него.

И здесь есть еще такой момент: с россиянином, может, и некрасиво драться, а вот забрать у россиянина пояс – совсем другая история. Это для меня большая мотивация, чем как-то там пропетлять снова. Прямо сейчас я об этом не думаю, потому что у меня сейчас не может быть бой за пояс. Это может быть еще один бой, возможно, два, я не знаю. Смотря, кто у меня будет следующий соперник,

– признался Ярослав.

Также спортсмен добавил, что хотел бы привезти чемпионский пояс в Ирпень.

"Я думаю просто о том, что вот забрать этот пояс и привезти его сюда в Ирпень. Это уже будет не в Ирпень – это будет в Украину. Забрал у к****а пояс – думаю, это будет звучать немножко по-другому и восприниматься будет по-другому, а не так, что принял бой с россиянином" – сказал Амосов.

Как завершился последний бой Амосова?

Украинский боец в ночь на 14 декабря 2025 года (в Украине) дебютировал в UFC против Нила Магни. Амосов одолел соперника в первом раунде, выполнив удушающий прием "Анаконда".

Амосов победил Магни: смотрите видео

Что известно о карьере Амосова?