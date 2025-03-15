В рамках главного поединка шоу в октагон вышел украинец Ярослав Амосов. Соперником украинского бойца стал 37-летний опытный Кертис Миллендер, пишет 24 Канал.

К теме Бой бывшего чемпиона Bellator из Украины перенесли на другой турнир

Яркая победа Амосова

Это был первый бой для Амосова с осени 2023-го года. Тогда Ярослав потерпел поражение нокаутом в третьем раунде от Джейсона Джексона из Ямайки. Амосов потерял свой чемпионский пояс Bellator, а в сентябре прошлого года у украинца закончился контракт с Bellator.

Ярослав ярко вернулся в октагон. Уже в первом раунде Амосов вышел на удушающий прием и заставил Миллендера сдаться. Это шестое поражение Миллендера в карьере при 18 победах.

Видео, как Амосов победил Миллендера

Эта победа стала для украинского титулованного бойца 28-й, а поражение против Джексона является первой и пока последней в карьере.

Благодаря этой победе у Амосова появился отличный шанс подписать контракт с UFC, которую возглавляет Дэйна Уайт.