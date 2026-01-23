Ба більше, Амосов заявив, що загальна тендеція зараз диктує уникати боїв із представниками ворожої країни. Проте зрештою український боєць UFC в інтерв'ю "Бомбардиру" розповів, що планує побитися із суперником з Росії.
Читайте також Зірковий український боксер битиметься проти росіянина: де та коли відбудеться поєдинок
З ким хоче побитися Амосов?
Український боєць UFC заявив, що має наміри побитися із дагестанцем Ісламом Махачевим, який є чемпіоном у його ваговій категорії. Він наголосив, що забрати титул у російського спортсмена, це додаткова мотивація для нього.
І тут є ще такий момент: з росіянином, може, й негарно битися, а от забрати у росіянина пояс – зовсім інша історія. Це для мене більша мотивація, ніж якось там пропетляти знову. Прямо зараз я про це не думаю, тому що в мене зараз не може бути бій за пояс. Це може бути ще один бій, можливо, два, я не знаю. Дивлячись, хто в мене буде наступний суперник,
– зізнався Ярослав.
Також спортсмен додав, що хотів би привезти чемпіонський пояс в Ірпінь.
"Я думаю просто про те, що от забрати цей пояс і привезти його сюди в Ірпінь. Це вже буде не в Ірпінь – це буде в Україну. Забрав у к****а пояс – думаю, це звучатиме трошки по-інакшому і сприйматися буде по-інакшому, а не так, що прийняв бій з росіянином" – сказав Амосов.
Як завершився останній бій Амосова?
Український боєць у ніч проти 14 грудня 2025 року (в Україні) дебютував у UFC проти Ніла Магні. Амосов здолав суперника у першому раунді, виконавши задушливий прийом "Анаконда".
Амосов переміг Магні: дивіться відео
Що відомо про кар'єру Амосова?
За даними UFC Stats, український боєць провів 30 поєдинків у професійній кар'єрі, здобувши 29 перемог. Єдина поразка Амосова сталася у листопаді 2023 року – він програв Джейсону Джексону з Ямайки та втратив титул чемпіона Bellator.
Після поразки Джексону Амосов провів поєдинок з Кертісом Міллендером. У ньому Ярослав задушливим прийомом здолав суперника, змусивши його здатися.