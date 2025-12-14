Для нього ця битва стала дебютною в UFC. Суперником Ярослава Амосова став досвідчений Ніл Магні. Для Ніла це була домашня зустріч, інформує 24 Канал.

До теми Захищав Україну та дебютує в UFC: прогноз на бій Амосов – Магні

Як закінчився бій Амосов – Магні?

Вже із перших секунд бою стало зрозуміло, хто діятиме першим номером в октагоні. Амосов чудово рухався на ногах, був швидким та зацементував за собою центр октагону. Українець атакував хай-кіками та лоу-кіками. Натомість Магні непогано діяв на контратаках.

Вже у першому раунді поєдинок було завершено. Амосов змусив суперника здатись після того, як провів "анаконду".

До слова. Анаконда – це прийом за допомогою сильного стискання руками навколо шиї суперника. Це може привести до перекриття кровотоку у шию, а спортсмен ризикує швидко втратити свідомість. Саме через це бійці вимушено здаються та капітулюють.

"Анаконда" у виконанні Амосова у бою із Магні: дивіться відео

Амосов дебютує в UFC із яскравої та швидкої перемоги. Для Ярослава це вже 29-та звитяга у професійній кар'єрі.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іможе викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Відео бою Амосов – Магні

Що відомо про Ярослава Амосова?