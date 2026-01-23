Суперником Богачука у майбутньому поєдинку стане росіянин Раджаб Бутаєв. Наступний бій українського боксера анонсував авторитетний інсайдер Ден Рафаель.

Коли відбудеться наступний бій Богачука?

Богачук битиметься проти Раджаба Бутаєва в андеркарді головної події боксерського вечора, у який битимуться мексиканці Хосе Валенсуела та Дієго Торрес. Спортивне шоу відбудеться у Лас-Вегасі (США) – 1 лютого 2026 року.

Усі поєдинки триватимуть десять раундів. Окрім того, на вечорі боксу виступить інший боксер з України – Олександр Гвоздик, який битиметься проти Радивоє Калайджича.

Раніше стало відомо, що Олександр Усик веде перемовини з Zuffa Boxing. Про це розповів директор команди українського боксера – Сергій Лапін.

Що відомо про перемовини Усика із Zuffa Boxing?

Лапін у коментарі talkSPORT розповів, що остаточно нічого не вирішено, але переговори тривають. За його словами, сторони наразі займаються обговорення варіантів можливої співпраці.

"Діалог йде, є інтерес. Подробиці поки не розголошуються. Припустимо, кілька дверей відчинені, якщо формат, цифри та терміни співпадуть, ринок може побачити несподіваний перебіг подій. Всі бачили, що зробив Дейна Вайт. Він перетворив "старий ММА" на глобальну машину UFC", – сказав Лапін.

Окрім того раніше повідомляли, що Усик може втратити титули через контракт з компанією Дени Вайта та Туркі Аль аш-Шейхка. За даними Latest Boxing News, Він залишиться без чемпіонських поясів, оскільки компанія не буде працювати із санкціонуючими організаціями.

Що таке Zuffa Boxing? Це спільним проєкт, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. Він розпочав свою діяльність лише влітку 2025 року.

Що відомо про Богачука?