Кроме того, он неоднократно становился чемпионом мира по боксу. 24 Канал расскажет, сколько раз Кличко-младший получал этот титул.

Сколько раз Кличко-младший был чемпионом мира?

Владимир был чемпионом мира в тяжелом весе всего пять раз по версиям WBO, IBF, IBO, WBA (Super) и журналов The Ring в течение 12 лет (2000 – 2003 и 2006 – 2015).

Он завоевал титул WBO в 2000 году, победив Криса Берда, и удерживал его до 2003 года, а затем снова с 2008 по 2015 год. Чемпионские пояса IBF и IBO он получил 22 апреля 2006 года после победы над Крисом Бердом. В 2011 году Владимир стал чемпионом WBA, одолев Дэвида Хэя.

После этого боя он объединил три из четырех основных поясов (WBA, IBF, WBO), тогда как четвертым, WBC, владел его брат Виталий, и таким образом семья Кличко одновременно владела всеми самыми престижными титулами мира.

В течение карьеры Владимир провел 29 боев за титул чемпиона мира, выиграв 25 из них, защищал свои титулы 23 раза (14 успешных защит) и удерживал чемпионские пояса всего 4382 дня, что является рекордом для тяжелого веса.

Кроме того, он является олимпийским чемпионом 1996 года, пишет сайт Olympics.

В 2017 году Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру после боя с Энтони Джошуа.

Кто такой Владимир Кличко?

На протяжении своей карьеры Владимир провел 69 профессиональных боев, одержав 64 победы, из которых 53 – нокаутом. Он вместе с братом вошел в Книгу рекордов Гиннеса как первые братья-чемпионы, одновременно владевшие всеми основными поясами в тяжелом весе.

После завершения спортивной карьеры он успешно занялся бизнесом: получил степень доктора философии в области спортивных наук и защитил диссертацию, основал компанию Klitschko Ventures, а также инвестировал в недвижимость и пищевые бренды.

Владимир преподавал авторский курс "Управление вызовами" в университете Санкт-Галлена (Швейцария).

По данным Википедии, он имеет дочь Каю-Евдокию (родилась в 2014 году) от отношений с американской актрисой Хайден Панеттьери. Пара разошлась в 2018 году.

Сейчас Владимир живет между несколькими странами, распределяя время между Киевом, Гамбургом и Мюнхеном.