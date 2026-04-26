Однако некоторые факты из жизни Владимира Кличко являются малоизвестными, сообщает 24 Канал. В этом материале упомянуты 3 интересные страницы из биографии "Доктора Стальной Молот".

Когда состоялся первый бой Владимира Кличко?

Общепринято, что в бокс Владимир Кличко пришел в 14 лет, когда поступил в броварской спортинтернат. Впрочем, это не так. В 13-летнем возрасте он участвовал в городских соревнованиях по боксу. А тренировал его тогда его брат Виталий.

Интересно, что Владимира до самого завершения соревнований не вызывали на ринг. Оказалось, что не нашлось соперников в его весовой категории. Впрочем юноше позволили боксировать в меньшей категории, где он провел удивительно удачный первый бой в жизни и победил по очкам.

Как Владимир Кличко убегал в лес на шашлыки?

Учась и тренируясь в спортинтернате, юный Владимир часто убегал с друзьями в лес, где они разжигали костер и даже часто жарили шашлыки. После такого юношам, а особенно Владимиру, тренироваться не очень хотелось.

Собственно тогда в 14-летнем возрасте юный Кличко не слишком отдавался занятиям и поражал только своими габаритами. Иногда Владимир, как говорится косил, от тренировок. Он искусственно поднимал себе темтературу. А еще Кличко-младший любил хорошо поесть, нарушая режим и покупая себе в ближайшем магазине батон и кефир.

Что случилось с Кличко в военкомате?

Владимир Кличко впервые пришел в военкомат в Киеве вместе со своим тренером Владимиром Золотаревым. В помещении было очень много шума и людей. Однако когда зашел Владимир все замолчали.

Даже военком подорвался со своего места, чтобы общаться с габаритным юношей. Ему было делать это довольно неудобно. Он периодически то садился за стол, то вставал из-за него, ему приходилось высоко задирать голову, чтобы говорить с Владимиром, и он часто сбивался с "ты" на "вы".

