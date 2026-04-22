Владимир Кличко и Хайден Панеттьери не были официально женаты, сообщает 24 Канал. История их любви длилась недолго и имела не очень радостный конец.

Как познакомились Кличко и Панеттьери?

Владимир Кличко и актриса Хайден Панеттьери познакомились перед Новым 2010 годом на "книжной вечеринке", которую организовали их общие знакомые. Там и закрутился бурный роман. А впервые звездную пару заметили на закрытом концерте Леди Гаги.

Публично же и официально стало понятно об их отношениях на музыкальном фестивале в Гамбурге, где Кличко и Панеттьери появились вместе на красной дорожке. Следует заметить, что спортсмен был на 13 лет старше актрисы и на 45 сантиметров выше.

Почему роману предсказывали быстрый конец?

Зарубежные СМИ сразу предсказывали этому роману быстрый конец. Все из-за того, что Кличко и Панеттьери пытались строить отношения на расстоянии. Боксер тогда в Европе готовился к поединкам с Чемберсом и Питером, а актриса готовилась к продолжению съемок фильма "Крик".

Поддерживать отношения на расстоянии было действительно не просто. Впервые пара объявила о своем расставании в 2011 году. Кстати, американку тогда неоднократно замечали в компании футболистов ее соотечественников и приписывали им больше, чем просто тесное общение.

Что произошло потом?

Неожиданно для всех осенью 2013 года Кличко и Панеттьери снова были вместе. Осенью того года они даже объявили о помолвке. Более того актриса даже приезжала в Киев, где посетила Евромайдан и познакомилась с мамой боксера.

В 2014 году пара должна была пожениться, но свадьбу перенесли из-за беременности Хайден. У звездной пары родилась дочь 9 декабря 2014 года. Владимир, Хайден и Кая-Евдокия начали жить вместе в Лос-Анджелесе.

Какие события произошли дальше?

Все ожидали, что пара объявит новую дату свадьбы. Однако этого не произошло. В 2018 году пара окончательно разорвала отношения. Хайден еще и закрутила роман с Брайаном Гикерсоном, который также жил в Лос-Анджелесе.

Сообщалось, что после родов актриса имела проблемы с алкоголем и даже наркотиками. Поэтому Владимир забрал ребенка к себе и отвез ее в Киев, где в воспитании дочери ему помогала мама. До сих пор Кличко-младший остается холостяком.

