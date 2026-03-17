В раннем возрасте основной мотивацией будущего чемпиона мира был медицинский колледж. Почему Кличко не стал медиком – рассказывает 24 Канал.
Кем мечтал стать Владимир Кличко?
После восьмого класса Владимир хотел быть фельдшером и решил поступать в медицинский техникум. Как пишет Oboz.ua, родители поддержали сына, но приемная комиссия отказалась принимать у Кличко документы, мол, на фельдшерское отделение берут только с 15 лет.
Мне сказали: "Парень, тебе всего 14 лет и у тебя неполное среднее образование. Поэтому ты будешь два года учиться на медбрата, а потом мы тебя на третий год переведем уже на ухо-горло-нос,
– вспоминал Кличко-младший.
После неудачного поступления он вернулся в школу и захотел тренироваться у Владимира Золотарева в Спортивном клубе армии, где занимался его старший брат Виталий. Учебное заведение охотно забрало перспективного спортсмена.
"Я поехал туда посмотреть, что к чему только с одной мыслью: переживу там два года, поеду – как брат – по заграницам, тоже кока-колу привезу ему, джинсы, а потом пойду учиться на врача", – сказал Кличко.
Несколько лет назад в интервью Deutsche Welle Кличко сказал, что счастлив, что не стал врачом. Он пошутил, что вместо того, чтобы лечить людей, отправлял их к врачам после поединков.
И сам тоже в какой-то момент оказывался после боев в больнице,
– добавил боксер.
Интересное о братьях Кличко
Братья Кличко некоторое время жили в Казахстане, где их отец служил военным, а мать работала учительницей. В 2013 году братья посетили свой бывший дом в селе Кулан, Жамбылская область, и встретились с местными жителями.
Добавим, что в начале карьеры Кличко-младший имел скромный по боксерским меркам гонорар. Павел Скшеч, тренер боксерского клуба "Гвардия" в Варшаве, где выступал украинец, рассказал, что Кличко зарабатывал 150 долларов за бой.
Впоследствии Владимир достиг больших успехов в боксе, став олимпийским чемпионом 1996 года. Кроме того, вместе с братом он объединил все 4 титула чемпиона мира в супертяжелом весе.