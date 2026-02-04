В начале карьеры Кличко-младший имел скромный по боксерским меркам гонорар. О заработках украинца в свое время в интервью Sportowe Fakty WP рассказал многократный чемпион Польши, участник Олимпиады-1988 и тренер боксерского клуба "Гвардия" в Варшаве Павел Скшеч.

Смотрите также Небольшая и уютная квартира: как выглядел дом маленьких братьев Кличко в Казахстане

Сколько зарабатывал Владимир Кличко?

Скшеч вспомнил выступления Владимира Кличко за клуб в Польской лиге бокса в начале 1990-х. По его словам, украинец приезжал в клуб за три дня до боя и сразу после поединка уезжал.

Легенда польского бокса рассказал, что за первую команду "Гвардии" Варшава Кличко провел пять боев в лиге: четыре выиграл досрочно, один – по очкам.

После получения золотой олимпийской медали в Атланте в 1996 году он прислал нам в "Гвардию" плакат с благодарностью за тренировки и подписал профессиональный контракт,

– сказал Скшеч.

Как отметил тренер, в клубе Кличко пробовал примерно полгода и получал 150 долларов за бой.

"На тот момент для него это были большие деньги. Я возил его по Варшаве, он обожал центр города, смотрел на все широко раскрытыми глазами. Он – очень трудолюбивый парень", – добавил Скшеч.

Сколько Кличко заработал в боксе?

В 2020 году Forbes оценил состояние Кличко-младшего в 100 миллионов долларов. На момент окончания карьеры доходы украинца оценивался в 21,5 миллиона долларов. Сам боксер отказался комментировать финансовый вопрос.

В 2022 году британское издание Manchester Evening News опубликовало рейтинг боксеров мира всех времен с наибольшим состоянием. Кличко занял десятое место, а его состояние оценили в 58 миллионов фунтов стерлингов.

Вероятно, наиболее прибыльным для украинца был поединок против Тайсона Фьюри в 2015 году. По разным оценкам он мог заработать от 15 до 21 миллиона евро.

Карьера Кличко в боксе: что известно