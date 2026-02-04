На початку кар'єри Кличко-молодший мав скромний за боксерськими мірками гонорар. Про заробітки українця свого часу в інтерв'ю Sportowe Fakty WP розповів багаторазовий чемпіон Польщі, учасник Олімпіади-1988 та тренер боксерського клубу "Гвардія" у Варшаві Павел Скшеч.
Дивіться також Невелика та затишна квартира: який виглядав мав дім маленьких братів Кличків у Казахстані
Скільки заробляв Володимир Кличко?
Скшеч пригадав виступи Володимира Кличка за клуб в Польській лізі боксу на початку 1990-х. За його словами, українець приїжджав у клуб за три дні до бою та одразу після поєдинку їхав.
Легенда польського боксу розповів, що за першу команду "Гвардії" Варшава Кличко провів п'ять боїв у лізі: чотири виграв достроково, один – за очками.
Після здобуття золотої олімпійської медалі в Атланті у 1996 році він надіслав нам до "Гвардії" плакат із подякою за тренування та підписав професійний контракт,
– сказав Скшеч.
Як зазначив тренер, у клубі Кличко пробував приблизно пів року та отримував 150 доларів за бій.
"На той момент для нього це були великі гроші. Я возив його Варшавою, він обожнював центр міста, дивився на все широко розплющеними очима. Він – дуже працьовитий хлопець", – додав Скшеч.
Скільки Кличко заробив у боксі?
У 2020 році Forbes оцінив статки Кличка-молодшого в 100 мільйонів доларів. На момент закінчення кар'єри доходи українця оцінювався у 21,5 мільйона доларів. Сам боксер відмовився коментувати фінансове питання.
У 2022 році британське видання Manchester Evening News опублікувало рейтинг боксерів світу всіх часів із найбільшими статками. Кличко посів десяте місце, а його статки оцінили в 58 мільйонів фунтів стерлінгів.
Ймовірно, найбільш прибутковим для українця був поєдинок проти Тайсона Ф'юрі у 2015 році. За різними оцінками він міг заробити від 15 до 21 мільйона євро.
Кар'єра Кличка в боксі: що відомо
За даними BoxRec, на професійному ринзі Кличко виграв 64 поєдинки (53 нокаутом) та зазнав 5 поразок.
Володимир був чемпіоном світу у надважкій вазі протягом 4 382 днів, володіючи титулами WBA, IBF, WBO. Це абсолютний рекорд у надважкій вазі. Безперервно він був чемпіоном світу понад 9 років, що другий показник з-поміж інших боксерів надважкої ваги.
Окрім того, Кличко-молодший встановив рекорд за найбільшою кількістю переможених суперників у боях за титул чемпіона світу у важкій вазі – 23 перемоги.