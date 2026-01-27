Однак один із них назавжди залишився у пам'яті вболівальників. Як Кличко-молодший знищив Філа Джексона на початку свого боксерського шляху – розповідає 24 канал.

Як Кличко переміг Джексона?

12 липня 1999 року український провів один з найкращих боїв у кар'єрі, змусивши суперника боятися його ударів. Кличко-молодший нокаутував 35-річного Джексона вже у другому раунді протистояння.

Удари 23-річного "Доктора Сталевого Молота" були настільки потужними, що колишній претендент на титул WBC навіть не хотів вставати. Нокаут від Володимира залишився в історії, як один з найжорсткіших.

Кличко – Джексон: дивіться відео

Нагадаємо, що у медіа ходять чутки про можливе повернення Кличка на професійний ринг. Нещодавно В'ячеслав Сенченко назвав суперника для можливого камбеку українського боксера.

Кого Сенченко обрав для Кличка?

Колишній чемпіон світу в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" заявив, що оптимальним опонентом для Володимира Кличка наразі є володар титула WBO у надважкій вазі – Фабіо Вордлі.

"Бій з Ф'юрі малоймовірний. З Вордлі – реальний. З Дюбуа – не впевнений. Оптимальним суперником вважаю Вордлі. Звичайно, я б подивився поєдинок з Ф'юрі, тому що ми довго чекали на матч-реванш, а він так і не відбувся. Важко сказати. хто переможе. Ну, шанс є майже з усіма", – сказав Сенченко.

