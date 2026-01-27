Однак один із них назавжди залишився у пам'яті вболівальників. Як Кличко-молодший знищив Філа Джексона на початку свого боксерського шляху – розповідає 24 канал.
Як Кличко переміг Джексона?
12 липня 1999 року український провів один з найкращих боїв у кар'єрі, змусивши суперника боятися його ударів. Кличко-молодший нокаутував 35-річного Джексона вже у другому раунді протистояння.
Удари 23-річного "Доктора Сталевого Молота" були настільки потужними, що колишній претендент на титул WBC навіть не хотів вставати. Нокаут від Володимира залишився в історії, як один з найжорсткіших.
Кличко – Джексон: дивіться відео
Нагадаємо, що у медіа ходять чутки про можливе повернення Кличка на професійний ринг. Нещодавно В'ячеслав Сенченко назвав суперника для можливого камбеку українського боксера.
Кого Сенченко обрав для Кличка?
Колишній чемпіон світу в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна" заявив, що оптимальним опонентом для Володимира Кличка наразі є володар титула WBO у надважкій вазі – Фабіо Вордлі.
"Бій з Ф'юрі малоймовірний. З Вордлі – реальний. З Дюбуа – не впевнений. Оптимальним суперником вважаю Вордлі. Звичайно, я б подивився поєдинок з Ф'юрі, тому що ми довго чекали на матч-реванш, а він так і не відбувся. Важко сказати. хто переможе. Ну, шанс є майже з усіма", – сказав Сенченко.
Які останні новини про повернення Кличка?
Нещодавно "Доктор Сталевий Молот" натякнув на можливий камбек. Він провів спаринг із українським боксером Дмитром Ловчинським, продемонструвавши чудову фізичну форму.
Раніше Олександр Усик висловився про рішення Кличка повернутися у бокс. "Король хевівейту" заявив, що особисто готовий допомогти організувати тренувальний табір, якщо Володимир зателефонує йому.
Тако український боксер Арнольд Хегай прокоментував повернення Кличка на ринг.