Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі не були офіційно одружені, повідомляє 24 Канал. Історія їхнього кохання тривала недовго та мала не дуже радісний кінець.

Як познайомились Кличко та Панеттьєрі?

Володимир Кличко й акторка Гайден Панеттьєрі познайомились перед Новим 2010 роком на "книжковій вечірці", яку організували їхні спільні знайомі. Там і закрутився бурхливий роман. А вперше зіркову пару помітили на закритому концерті Леді Гаги.

Публічно ж й офіційно стало зрозуміло про їхні стосунки на музичному фестивалі в Гамбурзі, де Кличко та Панеттьєрі з'явились разом на червоній доріжці. Слід зауважити, що спортсмен був на 13 років старшим за акторку та на 45 сантиметрів вищим.

Чому роману пророкували швидкий кінець?

Закордонні ЗМІ одразу пророкували цьому роману швидкий кінець. Усе через те, що Кличко та Панеттьєрі намагались будувати стосунки на відстані. Боксер тоді в Європі готувався до поєдинків із Чемберсом і Пітером, а акторка готувалась до продовження зйомок фільму "Крик".

Підтримувати стосунки на відстані було й справді не просто. Уперше пара оголосила про своє розтавання у 2011 році. До речі, американку тоді неодноразово помічали в компанії футболістів її співвітчизників і приписували їм більше, ніж просто тісне спілкування.

Що сталось потім?

Несподівано для всіх восени 2013 року Кличко та Панеттьєрі знову були разом. Восени того року вони навіть оголосили про заручини. Ба більше акторка навіть приїжджала до Києва, де відвідала Євромайдан і познайомилась із мамою боксера.

У 2014 році пара мала одружитись, але весілля перенесли через вагітність Гайден. У зіркової пари народилась донечка 9 грудня 2014 року. Володимир, Гайден і Кая-Євдокія почали жити разом у Лос-Анджелесі.

Які події відбулись далі?

Усі очікували, що пара оголосить нову дату весілля. Однак цього не сталось. У 2018 році пара остаточно розірвала стосунки. Гайден ще й закрутила роман із Браяном Гікерсоном, який також мешкав у Лос-Анджелесі.

Повідомлялось, що після пологів акторка мала проблеми з алкоголем і навіть наркотиками. Через це Володимир забрав дитину до себе та відвіз її до Києва, де у вихованні доньки йому допомагала мама. Досі Кличко-молодший лишається холостяком.

