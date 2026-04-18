Очевидно, що найбагатшими українськими боксерами є найпопулярніші українські боксери, повідомляє 24 Канал. Однак які статки в чинного та колишніх українських спортсменів.

Які статки має Усик?

Найбагатшим українським боксером безперечно є Олександр Усик. Восени 2025 року він потрапив у рейтинг топ-5 найбагатших боксерів світу. За підрахунками експертів, статки Усика становлять 214 мільйонів доларів.

Левову частку цієї суми він заробив у боях із британськими суперзірками – Джошуа та Ф'юрі. Зокрема, реванш із Тайсоном Ф'юрі в грудні 2024 року став одним із найприбутковіших поєдинків в історії боксу. За один вечір Усик 100 мільйонів доларів.

Хто з братів Кличків багатший?

На другій і третій сходинці перебувають брати Клички. Утім Володимир майже вдвічі багатший, ніж його брат. За всі свої поєдинки Володимир заробив 120 мільйонів доларів. Цікаво, що за свої чемпіонські бої брати Клички отримували приблизно однаково – по 5 мільйонів доларів.

Утім у нього було кілька поєдинків, за які він заробив у рази більше. Зокрема, це також бій із Ф'юрі, в якому Кличко хоч і поступився, але отримав 22,5 мільйони доларів. Цікаво, що у 2019 році він міг повернутись на ринг і збільшити свої статки, але від тієї пропозиції боксер відмовився.

Скільки заробив Віталій Кличко?

Усі гонорари Віталія Кличка за поєдинки складають 65 мільйонів доларів. Він мав 17 титульних боїв, у 15 з яких здобув перемогу. Його "битва титанів" із Льюїсом принесла Кличкові 1,7 мільйонів доларів. А після повернення на ринг у 2008 році Віталій за свої бої мав по 4,5 – 5 мільйонів доларів.

Утім крім гонорарів за поєдинки Кличко-старший мав і вигідні рекламні контракти. Зокрема, з німецькими брендами Mercedes-Benz і Boss. Разом із братом він є засновником і власником промоутерської компанії K-2 Promotions.

Новини про українських боксерів: коротко