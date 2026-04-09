Про це він розказав в інтерв'ю ютуб-каналу Dream Bigger. Також він розповів, як узагалі обирає собі суперників.

Як Чухаджян охарактеризував свого наступного опонента?

Карен Чухаджян зазначив, що вважає Педді Донована боксером наближеного до топів. На його думку, аби бути справжнім топом треба бути чемпіоном світу. Хоча з іншого боку українець вважає Дерев'янченка топом, а він тоді не був чемпіоном світу.

Раніше Чухаджян включив Дерев'янчека у свій топ-5 найкращих чинних боксерів України. За словами спортсмена, це топовий боксер, який проводить багато якісних поєдинків. Чухаджян поставив Дерев'янченка в один ряд, наприклад, з Усиком.

Що відомо про підготовку Чухаджяна до Донована?

Боксер зауважив, що підготовка до конкретного суперника починається з того моменту, як стає відоме прізвище опонента. Зокрема, проводиться процес підлаштування під суперника. Разом із тренером відпрацьовуються комбінації, підбираються спаринг-партнери, схожі за технікою чи антропометрією.

Так, в принципі, і починаємо. Коротше кажучи, за тижнів... ну, коли спаринги починаються — шість тижнів там десь,

– наголосив Чухаджян.

Він додав, що весь день у залі по телевізору йдуть бої Донована. Тренер їх дивиться та вивчає. Підготовка в цьому режимі вже почалась, щойно команда Чухаджяна почула прізвище Донована. Бій із ним може відбутись 15 травня в Німеччині.

