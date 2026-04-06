Олександр Усик не міг опинитися серед найкращих, адже володіє поясами за іншими версіями, що автоматично виключає його з рейтингу. Натомість на 10-ій позиції опинився Віктор Вихрист, пише WBO.

Що дозволило Вихристу піднятися у топ-10 рейтингу WBO?

33-річний українець володіє поясом WBO Europe, який він нещодавно вперше успішно захистив у поєдинку проти поляка Маріуша Ваха.

Бій відбувся у Будапешті в ніч з 25 на 26 березня у форматі 10 раундів. Вихрист був кращим за версією усіх трьох суддів – двічі по 100:90 і 100:88.

Ця перемога і забезпечила йому поліпшення позиції у рейтингу WBO і входження до топ-10.

Як виглядає рейтинг WBO у хевівейті?

Чемпіоном за цією версією є Фабіо Вордлі з Великої Британії.

Топ-10 рейтингу WBO, хевівейт

1. Мозес Ітаума (Велика Британія)

2. Філіп Хргович (Хорватія)

3. Даніель Дюбуа (Велика Британія)

4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

5. Чжан Чжилей (Китай)

6. Джаред Андерсон (США)

7. Дерек Чісора (Велика Британія)

8. Баходир Жалолов (Узбекистан)

9. Річард Торрес-молодший (США)

10. Віктор Вихрист (Україна)

Що відомо про Віктора Вихриста?