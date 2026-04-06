Олександр Усик не міг опинитися серед найкращих, адже володіє поясами за іншими версіями, що автоматично виключає його з рейтингу. Натомість на 10-ій позиції опинився Віктор Вихрист, пише WBO.

Дивіться також Так не зміг навіть Кличко: чемпіон з Кіровоградщини брутально побив поляка

Що дозволило Вихристу піднятися у топ-10 рейтингу WBO?

33-річний українець володіє поясом WBO Europe, який він нещодавно вперше успішно захистив у поєдинку проти поляка Маріуша Ваха.

Бій відбувся у Будапешті в ніч з 25 на 26 березня у форматі 10 раундів. Вихрист був кращим за версією усіх трьох суддів – двічі по 100:90 і 100:88.

Ця перемога і забезпечила йому поліпшення позиції у рейтингу WBO і входження до топ-10.

Як виглядає рейтинг WBO у хевівейті?

Чемпіоном за цією версією є Фабіо Вордлі з Великої Британії.

Топ-10 рейтингу WBO, хевівейт

  • 1. Мозес Ітаума (Велика Британія)
  • 2. Філіп Хргович (Хорватія)
  • 3. Даніель Дюбуа (Велика Британія)
  • 4. Ентоні Джошуа (Велика Британія)
  • 5. Чжан Чжилей (Китай)
  • 6. Джаред Андерсон (США)
  • 7. Дерек Чісора (Велика Британія)
  • 8. Баходир Жалолов (Узбекистан)
  • 9. Річард Торрес-молодший (США)
  • 10. Віктор Вихрист (Україна)

Що відомо про Віктора Вихриста?

  • За даними BoxRec, на професійному ринзі Віктор Вихрист на прізвисько "Фауст" провів 19 поєдинків, у яких здобув 18 перемог, 11 з них нокаутом.
  • Титул WBO Europe Вихрист здобув 26 січня у Фленсбурзі. Українець достроково здолав опір представника Північної Македонії Тодорче Цвєткова.
  • Єдина поразка Вихриста сталася у лютому 2023 року проти Леньє Перо у Сполучених Штатах.