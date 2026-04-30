Одним із них є український боксер Віталій Кличко. 24 Канал розповість, скільки разів він ставав чемпіоном світу.

Дивіться також Брати Клички та не лише: найвідоміші українські боксери-холостяки

Скільки разів Віталій Кличко був чемпіоном світу?

Він є одним із найтитулованіших українських спортсменів, який досяг визначних успіхів як у боксі, так і в кікбоксингу.

У професійному боксі він ставав чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBO (1999 – 2000), WBC (2004 – 2005, 2008 – 2013) та The Ring (2004 – 2005). Загалом він здобував чемпіонські титули щонайменше тричі в різні періоди своєї кар'єри, а за версією WBC отримав почесне звання "Вічного чемпіона світу", адже жодного разу не програвав цей титул у ринзі.

До переходу в професійний бокс Кличко також домінував у кікбоксингу, ставши шестиразовим чемпіоном світу: чотири рази серед професіоналів і двічі серед аматорів. Загалом його спортивні досягнення охоплюють дев'ять чемпіонських титулів у двох видах спорту.

За даними BoxRec, у професійному боксі він провів 47 боїв, здобувши 45 перемог (з них 41 нокаутом) і зазнавши лише двох поразок, причому жодного разу не був нокаутований або навіть відправлений у нокдаун – обидві поразки сталися через травми.

Що відомо про Кличка-старшого?

До того як розпочати політичну діяльність, Кличко здобув світове визнання як один із найвидатніших боксерів у світі, відомий під прізвиськом "Доктор Залізний Кулак". Разом зі своїм братом Володимиром він увійшов до Книги рекордів Гіннеса як брати-чемпіони, які володіли найбільшою кількістю чемпіонських поясів у важкій ваговій категорії.

У травні 2014 року Кличка вперше було обрано міським головою Києва, і він також успішно переобирався у 2015 та 2020 роках.

Разом із братом Володимиром він створив благодійний фонд Klitschko Foundation. Віталій Кличко – батько трьох дітей: синів Єгора-Даніеля та Максима, а також доньки Єлизавети-Вікторії. Цікаво, що його син Максим не продовжив боксерську традицію сім'ї, а обрав кар'єру професійного баскетболіста.

Чому він має прізвисько "Доктор Залізний кулак"?

Він здобув 27 перемог поспіль нокаутом, перевершивши попередній рекорд Майка Тайсона. Це досягнення українського боксера було занесене до Книги рекордів Гіннеса. Така серія нокаутів закріпила за Кличком прізвисько "Залізний кулак".

У 2000 році Віталій Кличко також отримав науковий ступінь кандидата наук у сфері фізичного виховання і спорту. Після цього в німецьких медіа поруч із його прізвиськом "Залізний кулак" почали додавати слово "Доктор", яке згодом стало невід'ємною частиною його спортивного імені.