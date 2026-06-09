Всі його поразки в професійному боксі трапилися виключно через неприємні травми під час поєдинків, у яких він випереджав суперників за оцінками суддів. Детальніше про ці бої розповість 24 Канал.

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Кому програвав Віталій Кличко?

Перше фіаско (2000 рік): 1 квітня в Берліні Віталій проводив свій 28-й бій, захищаючи титул чемпіона світу WBO проти американця Кріса Берда. Через важку травму плеча українець змушений був знятися з бою.

Повернення поясу: Берд володів титулом лише пів року. Уже 14 жовтня 2000 року Володимир Кличко у поєдинку "Помста брата" двічі відправив американця в нокдаун і переміг рішенням суддів. У 2006 році Володимир закріпив успіх, здолавши Берда технічним нокаутом.

Бій-драма з Льюїсом (2003 рік): Другої поразки Кличко-старший зазнав від британця Леннокса Льюїса. Лікар примусово зупинив бій у 6-му раунді через глибоке розсічення над лівим оком українця, присудивши Льюїсу перемогу технічним нокаутом.

Чи був Кличко-старший у нокауті?

До переходу в бокс Кличко-старший став шестиразовим чемпіоном світу з кікбоксингу. Проте у 1992 році у фіналі чемпіонату Європи у Варні він зазнав єдиної в житті поразки чистим нокаутом. Українця звалив удар ногою з розвороту в щелепу від англійця Пеле Ріда.

Який у Віталія Кличка аматорський боксерський рекорд?

В аматорах Віталій Кличко провів солідну кар'єру з рекордом 195 перемог (80 нокаутом) та 15 поразок (0 нокаутом). Найболючішим став програш росіянину Олексію Лезіну у фіналі ЧС-1995. Проте згодом українець взяв переконливий реванш на Військових іграх в Італії.

Які досягнення у Кличка?

Останній свій професійний бій він провів у вересні 2012 року проти німецького боксера Мануеля Чарра, здобувши перемогу та пізніше присвятив себе політиці.

За кар'єру він провів 47 поєдинків, здобувши 45 перемог, з яких 41 нокаутом, і зазнав лише двох поразок через травми. WBC надала йому почесний титул "Вічного чемпіона світу".

У 1999 році він увійшов до Книги рекордів Гіннеса за найшвидшу серію нокаутів – 26 перемог поспіль у мінімальній кількості раундів.