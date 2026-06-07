Пісня навіть мала робочу назву Klitschko. У підсумку вона стала одним із найбільш упізнаваних хітів гурту Rammstein, хоча Віталій на ринг під неї так жодного разу й не вийшов, повідомляє 24 Канал.

Цікаво "Що я такого сказав": як молодий Усик у 2013 році кинув виклик братам Кличкам

Як з'явився один із найлегендарніших хітів Rammstein?

Гурт Rammstein дебютував у світі німецької музики ще раніше, ніж серця німецьких уболівальників боксу підкорили брати Клички, а саме в 1994 році. А у 2000 році музиканти активно працювали вже над своїм третім і, мабуть, найвідомішим альбомом Mutter.

Тоді ж представники Віталія Кличка замовили в рок-музикантів пісню для виходу боксера на ринг. Вони погодились, адже, на їхню думку, бокс і важкий метал гарно поєднувалися б. Робочою назвою треку стала Klitschko.

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А текст й ідея треку виявились досить простими. Усе починалось із відліку до десяти, як рефері робить відлік під час нокдауну. А вже на вступі електрогітар на ринг мав би починати йти сам боксер. Утім сама пісня не дуже сподобалась Віталію Кличку.

Чому пісня не сподобалась Кличку?

Існує 2 версії, чому так. За першою, українцю не сподобалось саме важке рок-виконання пісні. За другою, текст здався йому надто пафосним. Адже там були слова, як-от "Сходить сонце" та "Найяскравіша зірка з-поміж усіх", що було прямими метафорами для боксера.

Це сумно, адже ми великі шанувальники Віталія Кличка та його брата. Якби він узяв цю пісню, це було б прекрасно. Утім із іншого боку, якби Віталій не замовив пісню, вона б ніколи не з'явилась,

– говорив про трек гітарист гурту Rammstein Пауль Ландерс.

Ну а пізніше трек трохи переробили, й він отримав назву Sonne. Він мав колосальний успіх, і навіть після 25 років свого існування залишається одним із найголовніших хітів гурту Rammstein. Німецькі рокери виконують цю пісню майже на всіх своїх концертах.

Цікаві історії про братів Кличків: коротко

У 2013 році молодий Олександр Усик у студії одного з українських телепроєктів кинув виклик братам Кличкам. Він запитав, чи вони добровільно залишать титули після завершення кар'єри, чи йому треба здолати їх на рингу.

Під час одного зі спарингів проти свого брата Володимир Кличко зламав ногу. Брати вирішили, що це, що їм не треба битись один проти одного.

Є світлини, як виглядала маленька квартира в Казахстані, де в дитинстві жили брати Клички. Свій колишній дім брати відвідували у 2013 році.