Ця історія сталась у 1996 році, повідомляє 24 Канал. Після неї брати вирішили не проводити поєдинків один проти одного, хоча не тільки це стало причиною.

До теми Навіть Усик безсилий: цей вічний рекорд Кличка ніхто не може побити

Що сталось у спарингу між братами Кличками?

Віталій Кличко, який розпочав кар'єру боксера раніше, ніж брат, пригадував, що в 1996 році на тренуваннях усі були сильнішими за нього, але йому треба був опонент для спарингу, з яким він міг би відпрацювати удари.

Таким суперником став його молодший брат Володимир. Тож, на рингу Клички всього один раз боксували один проти одного. Так сталось, що під час цього бою Володимир зламав собі ногу. Ми вирішили, що це був знак припинити це робити, крім того, ми потім пообіцяли матері ніколи не битись один із одним.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Чи перетинались Клички на одному рингу колись ще?

Довгоочікувана для багатьох подія все ж сталась у 2004 році в Австрії. Брати Клички вийшли на один ринг "протистояти" один одному. Тоді Віталій готувався до бою з Дереком Чісорою, Володимира – до Жана-Марка Мормека.

Найцікавішим для австрійської публіки тоді став тренувальний бій, який продемонстрували брати. Один із німецьких таблоїдів описав цю подію в матеріалі з заголовком: "Кличко І проти Кличка ІІ – такого ще ніколи не було!".

Віталій вийшов на ринг зі словами: "Увага, зараз ви побачите таке, чого ніколи не бачили". А газети писали: "Цікаво, що б на це сказала їхня мати Надія?". Потому журналісти запитували у Віталія, чи не було в нього бажання все ж ударити брата, на що Кличко-старший відповідав, що у Володимира важко влучити.

А ось Володимир пригадав ще один "спаринг" із братом у дитинстві. Тоді Віталій дав йому рукавички та запропонував боксувати. Кличко-молодший тоді взагалі не мав жодного поняття, що це таке. Утім він отримав удар на повну силу й відтоді захотів довести, що й він також уміє битись.

Останні повідомлення про братів Кличків: коротко