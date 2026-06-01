Эта история произошла в 1996 году, сообщает 24 Канал. После нее братья решили не проводить поединков друг против друга, хотя не только это стало причиной.

Что произошло в спарринге между братьями Кличко?

Виталий Кличко, который начал карьеру боксера раньше, чем брат, вспоминал, что в 1996 году на тренировках все были сильнее его, но ему нужен был оппонент для спарринга, с которым он мог бы отработать удары.

Таким соперником стал его младший брат Владимир. Поэтому, на ринге Кличко всего один раз боксировали друг против друга. Так случилось, что во время этого боя Владимир сломал себе ногу. Мы решили, что это был знак прекратить это делать, кроме того, мы потом пообещали матери никогда не драться друг с другом.

Пересекались ли Кличко на одном ринге когда-то еще?

Долгожданное для многих событие все же произошло в 2004 году в Австрии. Братья Кличко вышли на один ринг "противостоять" друг другу. Тогда Виталий готовился к бою с Дереком Чисорой, Владимира – к Жану-Марку Мормеку.

Самым интересным для австрийской публики тогда стал тренировочный бой, который продемонстрировали братья. Один из немецких таблоидов описал это событие в материале с заголовком: "Кличко I против Кличко II – такого еще никогда не было!".

Виталий вышел на ринг со словами: "Внимание, сейчас вы увидите такое, чего никогда не видели". А газеты писали: "Интересно, что бы на это сказала их мать Надежда?". Потом журналисты спрашивали у Виталия, не было ли у него желания все же ударить брата, на что Кличко-старший отвечал, что во Владимира трудно попасть.

А вот Владимир вспомнил еще один "спарринг" с братом в детстве. Тогда Виталий дал ему перчатки и предложил боксировать. Кличко-младший тогда вообще не имел никакого понятия, что это такое. Впрочем он получил удар в полную силу и с тех пор захотел доказать, что и он также умеет драться.

