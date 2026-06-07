Песня даже имела рабочее название Klitschko. В итоге она стала одним из самых узнаваемых хитов группы Rammstein, хотя Виталий на ринг под нее так ни разу и не вышел, сообщает 24 Канал.

Интересно "Что я такого сказал": как молодой Усик в 2013 году бросил вызов братьям Кличко

Как появился один из самых легендарных хитов Rammstein?

Группа Rammstein дебютировала в мире немецкой музыки еще раньше, чем сердца немецких болельщиков бокса покорили братья Кличко, а именно в 1994 году. А в 2000 году музыканты активно работали уже над своим третьим и, пожалуй, самым известным альбомом Mutter.

Тогда же представители Виталия Кличко заказали у рок-музыкантов песню для выхода боксера на ринг. Они согласились, ведь, по их мнению, бокс и тяжелый металл хорошо сочетались бы. Рабочим названием трека стало Klitschko.

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А текст и идея трека оказались достаточно простыми. Все начиналось с отсчета до десяти, как рефери делает отсчет во время нокдауна. А уже на вступлении электрогитар на ринг должен был бы начинать идти сам боксер. Впрочем сама песня не очень понравилась Виталию Кличко.

Почему песня не понравилась Кличко?

Существует 2 версии, почему так. По первой, украинцу не понравилось именно тяжелое рок-исполнение песни. По второй, текст показался ему слишком пафосным. Ведь там были слова, такие как "Восходит солнце" и "Самая яркая звезда из всех", что было прямыми метафорами для боксера.

Это печально, ведь мы большие поклонники Виталия Кличко и его брата. Если бы он взял эту песню, это было бы прекрасно. Впрочем с другой стороны, если бы Виталий не заказал песню, она бы никогда не появилась,

– говорил о треке гитарист группы Rammstein Пауль Ландерс.

Ну а позже трек немного переделали, и он получил название Sonne. Он имел колоссальный успех, и даже после 25 лет своего существования остается одним из главных хитов группы Rammstein. Немецкие рокеры исполняют эту песню почти на всех своих концертах.

Интересные истории о братьях Кличко: кратко

В 2013 году молодой Александр Усик в студии одного из украинских телепроектов бросил вызов братьям Кличко в студии. Он спросил, или они добровольно оставят титулы после завершения карьеры, или ему надо одолеть их на ринге.

Во время одного из спаррингов против своего брата Владимир Кличко сломал ногу. Братья решили, что это, что им не надо драться друг против друга.

Есть фотографии, как выглядела маленькая квартира в Казахстане, где в детстве жили братья Кличко. Свой бывший дом братья посещали в 2013 году.