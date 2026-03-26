Бій Вихрист – Вах відбувся у Будапешті у ніч з 25 на 26 березня, пише 24 Канал. Українець провів перший успішний захист титулу WBO European.
Як Вихрист переміг Ваха?
33-річний українець на прізвисько "Віктор Фауст" переміг 46-річного польського ветерана рішенням суддів – 100:90, 100:88 та 100:90.
Це цікаво. У 2012 році Володимир Кличко також здолав Ваха одностайним рішенням суддів.
Величезний, але дуже повільний Вах намагався боксувати, відбиваючись від джеба. Вихрист впевнено нав'язував середню дистанцію, диктував темп і тиснув вагою.
Вах важко дихав уже після 3 раунду, а кількість пропущених ударів від українця зростала. У 4 раунді другий найсильніший український боксер надважкої ваги після Усика розбив супернику обличчя.
Згодом бій дещо вирівнявся, зокрема Вихрист все частіше робив паузи та клінчував. Максимально односторонній був 8 раунд: Вах вижив, хоча практично не відповідав ударами на удари. Те саме повторилося у вирішальному раунді, адже Вихрист тиснув і хотів перемогти достроково.
Що відомо про Вихриста?
Для Вихриста поєдинок проти Ваха став 19 за кар'єру. За даними BoxRec, 33-річний українець здобув 18 перемог і має тільки одну поразку в пасиві.
Зокрема, у 2023 році сталася єдина поразка українського "Фауста", коли він програв Леньє Перо технічним нокаутом.
Титул WBO Europian українець здобув на початку 2026 року. Вихрист взяв участь у вечорі боксу у німецькому Фленсбурзі, в межах якого бився проти Тодорче Цвєткова з Північної Македонії. Бій завершився достроковою перемогою Віктора.