Бій Вихрист – Вах відбувся у Будапешті у ніч з 25 на 26 березня, пише 24 Канал. Українець провів перший успішний захист титулу WBO European.

Як Вихрист переміг Ваха?

33-річний українець на прізвисько "Віктор Фауст" переміг 46-річного польського ветерана рішенням суддів – 100:90, 100:88 та 100:90.

Це цікаво. У 2012 році Володимир Кличко також здолав Ваха одностайним рішенням суддів.

Величезний, але дуже повільний Вах намагався боксувати, відбиваючись від джеба. Вихрист впевнено нав'язував середню дистанцію, диктував темп і тиснув вагою.

Вах важко дихав уже після 3 раунду, а кількість пропущених ударів від українця зростала. У 4 раунді другий найсильніший український боксер надважкої ваги після Усика розбив супернику обличчя.

Згодом бій дещо вирівнявся, зокрема Вихрист все частіше робив паузи та клінчував. Максимально односторонній був 8 раунд: Вах вижив, хоча практично не відповідав ударами на удари. Те саме повторилося у вирішальному раунді, адже Вихрист тиснув і хотів перемогти достроково.

Що відомо про Вихриста?