На кону поєдинку Вихрист – Цвєтков був титул WBO Europian у надважкому дивізіоні. Бій завершився достроковою перемогою українського "Фауста", повідомляє 24 канал.

Яким був хід бою Вихрист – Цвєтков?

Український боксер завершив бій за 29 секунд. Вихрист першою комбінацією повалив на канвас суперника, нокаутувавши його у першому раунді.

Рефері почав відклік та проте змушений був зупинити поєдинок між українцем та македонцем. Цвєтков не зміг продовжитися бій, а Вихрист здобув ще 11 перемогу нокаутом у професійному ринзі.

Вихрист здолав Цвєткова: дивіться відео

Що відомо про кар'єру Віктора Вихриста?