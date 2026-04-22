Найбільші скандали пов'язані з українськими боксерами стосуються їхніх релігійних і світоглядних поглядів, повідомляє 24 Канал. У матеріал зібрано 3 найбільш резонансні історії.

Хто є найскандальнішим українським боксером?

Найбільш скандальним українським боксером, мабуть, є Василь Ломаченко. Він міг би бути не менш популярним, ніж Олександр Усик, через свій талант й успіхи на рингу. Утім через свою громадянську позицію він потрапив у реєстр зрадників України.

Серед його найгучніших скандалів, наприклад, порівняння України з нацистською Німеччиною у 2023 році. А в реєстр зрадників він потрапив через публікації в інстаграмі проповіді архієрея УПЦ МП, якому СБУ висловлювала підозру через проросійські висловлювання.

Чому Іван Редкач є скандально відомим боксером?

Іван Редкач – скандально відомий боксер із України. У 2016 році він отримав громадянство Мексики, яка дозволяє мати 2 паспорти. Він принципово спілкується російською мовою та часто висловлює антиукраїнську позицію.

Зокрема, він критикував Усика за його патріотизм і вступ у ТрО. Закликав США та країни Європи припинити допомагати Україні. У 2023 році він без проблем з'їздив у Москву. А ще виклав фото з російським боксером Біволом, яку, звісно ж, підписав "спорт внє палітікі".

Яким був скандал між Віктором Вихристом і збірною України?

У січні 2020 року український боксер Віктор Вихрист вирішив перейти в професіонали та відмовитись від Олімпіади. У відповідь Федерація боксу України дискваліфікувала спортсмена та його тренера. Команда боксера підготувала судовий позов проти ФБУ.

Коментуючи ту ситуацію та свій перехід у професіонали Вихрист зазначив, що ніяких зобов'язань перед ФБУ в нього не було. Вона не платила йому жодної копійки. У нього був контракт із Мінмолодьспорту, й саме від держави Вихрист отримував гроші.

Останні новини про українських боксерів: коротко