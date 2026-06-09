У цьому матеріалі 24 Канал намагається розібратись, хто ж є найсильнішим боксером в Україні. Для цього зібрано декілька чинників.

До теми "Прийми бій або звільни пояс": Кабаєл висунув жорсткий ультиматум Усику

Якими є досягнення братів Кличків?

Брати Клички й Олександр Усик виступали в надважкій вазі в різний час. Кар'єра братів склалась по-різному, але зірками боксу були обоє. Вони роками утримували всі головні титули "королівського" дивізіону.

Володимир запам'ятався як той, хто ледь не найдовше домінував у надважкій вазі. Він вважається боксером, який володів найсильнішим і найефективнішим джебом в історії цього виду спорту. Віталій же Кличко був тим, кого жоден суперник жодного разу не зміг відправити в нокдаун.

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Чого досягнув Олександр Усик?

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. Потому він перейшов у надважку вагу та двічі став абсолютом і в цьому дивізіоні. Усика характеризують, як неймовірно витривалого та рухливого боксера, який завдає великої кількості ударів.

Він став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у 21 столітті після Леннокса Льюїса, який в останньому бою своєї кар'єри переміг молодого Віталія Кличка. Цікаво, що авторитетний боксерський рейтинг BoxRec у травні оновив рейтинг найкращих українських боксерів в історії, й на першу сходинку поставив Володимира Кличка, на другу – Віталія Кличка, а Олександра Усика – лише на третій.

Цікаві факти щодо Усика та Кличків