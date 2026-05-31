Кличко-молодший у контексті завершення кар'єри Усика сказав, що майбутнє українського боксу залишається перспективним. Про це повідомляє "Апостроф".

Що Кличко сказав про Усика?

На думку Володимира, вже сьогодні на дитячих турнірах можна розгледіти нових лідерів рингу. За його словами, процес появи талановитих спортсменів є безперервним.

Коментуючи ймовірне швидке закінчення професійної кар'єри Усика, Кличко пригадав його виступ на юнацькому рівні в Житомирській області.

Спортсмен зазначив, що свого часу Усик брав участь і здобув перемогу на турнірі його імені в Бердичеві, хоча на той момент ніхто не міг спрогнозувати майбутній тріумф Олександра.

Як показує історія, все що стається, має сенс, бо ми зараз бачимо наступних чемпіонів, які будуть після Усика, та також інших спортсменів, які будуть представляти нашу країну,

– сказав Кличко про те, хто здатний замінити Усика.

Що відомо про рішення Усика завершити кар'єру