Майбутнє українського чемпіона прокоментував Сергій Лапін, директор команди Усика. Про це повідомляє Boxing News.
Коли повернеться Усик?
Відповідаючи на питання, з ким Усик битиметься наступним, Лапін сказав, що це залежить від двох речей: від відповідної пропозиції та від самого бажання чемпіона.
Олександру вже нічого доводити. Зараз він перебуває в такому становищі, коли сам обирає, що його цікавить далі. Ні зовнішній тиск, ні обговорення в соцмережах не вплинуть на його рішення,
– сказав він.
Лапін додав, що якщо наступний бій Усика відбудеться, то лише тому, що це буде справді значна подія.
Що далі для Усика?
- У неділю, 24 травня, 39-річний Усик провів успішний захист чемпіонських титулів WBC, WBA та IBF. Спортсмен з України завершив складний бій проти кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді.
- Після двобою президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Олександра має стати обов'язковий претендент на титул організації Агіт Кабаєл. Якщо українець відмовиться від поєдинку, то ризикує втратити титул WBC.
- Додамо, що промоутер німецького боксера Френк Воррен очікує, що зустріч спортсменів відбудеться у Німеччині вже восени.