Суперником українця став нідерландський кікбоксер Ріко Верховен. Поєдинок вважався одним із найбільш очікуваних спортивних подій року, однак викликав неоднозначні враження, про які й розповість 24 Канал.

Які реакції викликав бій Усика проти Верховена?

Перші хвилини бою, особливо в першому та другому раундах, були напруженими для українських уболівальників, адже Верховен одразу нав'язав активний темп, тоді як Усик лише придивлявся до свого суперника.

Реакція українців на початку бою Усик – Верховен / Фото скриншот з телеграм

Також Верховен отримав багато позитивних відгуків від українців. Його хвалили за спокій, чесний і красивий стиль ведення бою. Окрім цього, він приємно здивував своєю силою, через що цей поєдинок став для Усика одним із найважчих.

Реакція на бій Ріко Верховена / Фото скриншот з соцмереж

Бій Усика та Верховена відбувався під час масованої російської атаки на Україну, внаслідок якої найбільше постраждав Київ. Цей момент не залишився поза увагою глядачів боксу, тож чимало дописів були присвячені саме цій темі.

Реакція українців на бій під час повітряної атаки на Україну / Фото скриншот з соцмережі тредс

Проте найбільше обговорень викликала думка частини глядачів про те, що бій був "купленим" – нечесним, несправедливим і далеким від очікуваного рівня.

Реакція на бій Усик – Верховен / Фото скриншот з соцмережі тредс

Як пройшов бій Усик – Верховен?

Усик здобув перемогу над Верховеном технічним нокаутом в 11-му раунді та успішно відстояв титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі. Вирішальним став потужний і точний удар Усика, після якого Верховен уперше опинився в нокдауні. Хоча нідерландець зумів піднятися, українець одразу перейшов у стрімку атаку, не залишивши супернику часу на відновлення.

Верховен, легендарний представник кікбоксингу, приємно вразив боксерську аудиторію своєю стійкістю, фізичною силою та активною манерою ведення бою. У першій половині поєдинку він діяв агресивно, постійно тиснув на Усика та намагався контролювати темп зустрічі.

Поєдинок завершився драматично: рефері втрутився й зупинив бій буквально за секунду до завершення 11-го раунду на позначці 2:59. Це рішення миттєво спричинило палкі дискусії та неоднозначну реакцію серед фанатів і експертів боксу.