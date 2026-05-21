Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі заявив, що збирається провести ще три поєдинки до завершення кар'єри. Про це повідомляє BoxingScene.

Що Усик заявив про завершення кар'єри?

У планах Усика, окрім поєдинку з Верховеном, ще два протистояння і все. Спортсмен наголосив, що більше не повернеться, якщо завершиться кар'єру.

Ще три бої (включно з наступним проти Ріко Верховена – 24 Канал), і все. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар'єру, то вже не повернуся,

– розповів Усик.

Зазначимо, що раніше Олександр оголосив, що після поєдинку з Верховеном хоче зустрітися з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа за титул WBO. Це зумовлено тим, що Усик поставив ціль на 2026 рік вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу.

Однак плани українця зірвало те, що Дюбуа 9 травня після перемоги нокаутом в 11-му раунді над Вордлі тепер є власником поясу WBO. Ба більше, Вордлі активував свою опцію на негайний реванш з Дюбуа, який має відбутися в четвертому кварталі цього року.

Саме тому бій Усика у 2026 році за звання абсолютного чемпіона світу малоймовірний.

