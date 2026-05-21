Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі заявив, що збирається провести ще три поєдинки до завершення кар'єри. Про це повідомляє BoxingScene.
Дивіться також "Повернення Тутанхамона реальніше": відомий тренер здивував прогнозом на бій Усика
Що Усик заявив про завершення кар'єри?
У планах Усика, окрім поєдинку з Верховеном, ще два протистояння і все. Спортсмен наголосив, що більше не повернеться, якщо завершиться кар'єру.
Ще три бої (включно з наступним проти Ріко Верховена – 24 Канал), і все. Це не стовідсотково, але коли я скажу, що завершив кар'єру, то вже не повернуся,
– розповів Усик.
Зазначимо, що раніше Олександр оголосив, що після поєдинку з Верховеном хоче зустрітися з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа за титул WBO. Це зумовлено тим, що Усик поставив ціль на 2026 рік вчетверте стати абсолютним чемпіоном світу.
Однак плани українця зірвало те, що Дюбуа 9 травня після перемоги нокаутом в 11-му раунді над Вордлі тепер є власником поясу WBO. Ба більше, Вордлі активував свою опцію на негайний реванш з Дюбуа, який має відбутися в четвертому кварталі цього року.
Саме тому бій Усика у 2026 році за звання абсолютного чемпіона світу малоймовірний.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Хто стане суперником Усика?
Якщо 39-річний Усик переможе Верховена, то в наступному поєдинку він повинен битися з тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлем, інакше ризикує бути позбавленим титулу Світовою боксерською радою.
Ще одним претендентом на зустріч з українцем є ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі. Після двох поразок у 2024 році "Циганський король" кинув черговий виклик українцю.
Колишній чемпіон світу Тоні Белью у коментарі Sky Sport зазначив, що Тайсону розриває серце те, що Усик кращий за нього. Він підкреслив, що Ф'юрі повинен був визнати, що Олександр кращий за нього.
Нагадаємо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). В Україні побачити бій онлайн можна на "Київстар ТБ" або ж DAZN.