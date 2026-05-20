Один із цих трьох поєдинків відбудеться 23 травня, коли він зійдеться у рингу з чемпіоном з кікбоксингу Ріко Верховеном біля пірамід у Гізі. Про це повідомляє The Ring.

Який план в Усика на 2026 рік?

В одному з відео журналісти DAZN спостерігали за тренуванням чемпіона у важкій вазі за версіями The Ring, IBF, WBA та WBC. Після тренування Усик вказав на стіну, на якій було написано три дати, – 2018, 2024 та 2025.

Як пояснив Олександр, ці дати позначають період, коли він став абсолютним чемпіоном світу.

У 2018 році у Москві українець переміг росіянина Мурата Гассієва та вперше став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Спортсмен об'єднав усі чотири престижні титули – WBC, WBO, WBA та IBF.

У 2024 році Усик завоював ідентичний статус у Саудівській Аравії, але вже у надважкій вазі. Тоді боксер рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі з Британії.

У 2025 році Олександр переміг Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі й втретє у кар'єрі.

Усик повідомив, що його мета на 2026 рік – четвертий титул беззаперечного чемпіона світу.

Як Усику вчетверте стати абсолютом?

План Усика стати беззаперечним чемпіоном передбачає третій бій проти Даніеля Дюбуа. Боксер, який посідає друге місце в рейтингу p4p від The Ring, домінував над ним у серпні 2023 року та липні 2025 року, обидва рази завершивши поєдинок достроково.

Однак Дюбуа 9 травня став дворазовим чемпіоном світу після перемоги нокаутом в 11-му раунді над раніше непереможним володарем титулу Фабіо Вордлі і тепер є власником поясу WBO. Однак є ймовірність, що Усик битиметься з іншим суперником.

По-перше, Вордлі активував свою опцію на негайний реванш з Дюбуа, який має відбутися в четвертому кварталі цього року.

По-друге, WBO чітко висловила свою позицію щодо британця Мозеса Ітауми, свого претендента "номер один", який повинен отримати шанс поборотися за титул.

Зрештою, перш ніж Усик отримає можливість вчетверте завоювати статус беззаперечного чемпіона у двох вагових категоріях, він має виконати кілька речей.

Зокрема, Олександр повинен перемогти Верховена у наступному бою, а також битися з тимчасовим чемпіоном WBC Агітом Кабаєлем, інакше ризикує бути позбавленим титулу Світовою боксерською радою.

Чому Усик – не абсолютний чемпіон світу?

У липні 2025 року завдяки перемозі над Дюбуа український спортсмен повернув собі статус абсолютного чемпіона світу. Однак у листопаді Усик втратив звання абсолюта, адже відмовився проводити обов'язковий захист поясу WBO проти Фабіо Вордлі або Джозефа Паркера.

Унаслідок цього титул перейшов до Вордлі, який зумів перемогти Паркера наприкінці жовтня минулого року. Донедавна Фабіо був чемпіоном світу, але не зміг захистити пояс у бою з Дюбуа.

Чи реальний бій Усик – Дюбуа?

Після того, як Усик двічі переміг Дюбуа, шанси, що боксери зустрінуться втретє – вкрай примарні. Зі спортивної точки зору Даніель у двох поєдинках не знайшов спосіб створити труднощі Олександру.

Стенлі Дюбуа, батько боксера, рекомендує сину не зустрічатися з Усиком ще раз, повідомляє talkSPORT. Він зазначив, що Даніелю складно битися з Олександром через стиль українця.

Я б порадив Даніелю битися з іншим британським надважковаговиком, можливо, з кимось на кшталт Мозеса Ітауми. Але Даніелю складно проти шульг, тому я б не радив йому виходити проти шульги, поки він не проведе ще хоча б один бій із таким суперником,

– сказав батько спортсмена.

Британський коментатор Аде Оладіпо теж скептично оцінив можливу трилогію між Усиком і Дюбуа. Експерт наголосив, цей поєдинок навряд чи викличе великий інтерес, враховуючи результати їхніх попередніх боїв. Він додав, що наприкінці кар'єри Усик обиратиме суперників, протистояння з якими принесуть йому фінансову вигоду.

Водночас зустріч з Дюбуа з фінансової точки зору може бути менш привабливою для Усика, аніж, наприклад, бій проти Тайсона Ф'юрі.

Напередодні Сергій Лапін, директор команди українця, чітко заявив, що при виборі суперника Олександр враховує не тільки спортивний інтерес, а й бізнес-фактори.

"Протягом багатьох років Олександр приймав поєдинки, зважаючи переважно на їхню спортивну цінність, часто не звертаючи уваги на бізнес-аспект. Він будував свою спадщину. Тепер все інакше. На цьому етапі важливі як спортивні, так і бізнес-фактори", – сказав директор.