Суперником Дюбуа знову стане Вордлі, який активував опцію про реванш, яка була в контракті на перший бій. Про це повідомляє Sky Sports.

Що відомо про реванш Дюбуа – Вордлі?

Як пише видання, Вордлі повідомив, що активував пункт про негайний реванш з Дюбуа, прагнучи повернути собі титул чемпіона світу WBO у надважкій вазі.

У першому поєдинку Фабіо двічі відправив Даніеля в нокдаун, але зазнав поразки технічним нокаутом в 11-му раунді епічної сутички, що відбулася у Манчестері

Тим самим боксер з Іпсвіча втратив титул чемпіона WBO у надважкій вазі.

Промоутер Френк Воррен підтвердив Sky Sports, що в контракті була передбачена умова про реванш, і тепер Вордлі домігся повторного поєдинку з Дюбуа, який, як очікується, відбудеться у 2026 році.

Воррен назвав поєдинок Вордлі проти Дюбуа "найкращим боєм у важкій вазі", який він коли-небудь організовував. Фабіо ж обіцяв влаштувати ще одну епічну битву зі своїм британським суперником у реванші.

31-річний боксер ще більш мотивований і зосереджений на тому, щоб помститися Дубуа за цю поразку.

Світ боксу знає мій характер, і суботній вечір довів це без жодного сумніву. Це був бій на віки, але я припустився деяких помилок, які виправлю в реванші. Вітаю Даніеля, але я йду за тобою… і за своїм поясом!,

– сказав ексчемпіон світу.

Додамо, що Фабіо не потребував госпіталізації після невдачі та зараз одужує після травм обличчя, отриманих під час поєдинку.

