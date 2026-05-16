Суперником Дюбуа знову стане Вордлі, який активував опцію про реванш, яка була в контракті на перший бій. Про це повідомляє Sky Sports.
Дивіться також 3 причини, чому Усик програє Ріко Верховену
Що відомо про реванш Дюбуа – Вордлі?
Як пише видання, Вордлі повідомив, що активував пункт про негайний реванш з Дюбуа, прагнучи повернути собі титул чемпіона світу WBO у надважкій вазі.
У першому поєдинку Фабіо двічі відправив Даніеля в нокдаун, але зазнав поразки технічним нокаутом в 11-му раунді епічної сутички, що відбулася у МанчестеріЧитайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Тим самим боксер з Іпсвіча втратив титул чемпіона WBO у надважкій вазі.
Промоутер Френк Воррен підтвердив Sky Sports, що в контракті була передбачена умова про реванш, і тепер Вордлі домігся повторного поєдинку з Дюбуа, який, як очікується, відбудеться у 2026 році.
Воррен назвав поєдинок Вордлі проти Дюбуа "найкращим боєм у важкій вазі", який він коли-небудь організовував. Фабіо ж обіцяв влаштувати ще одну епічну битву зі своїм британським суперником у реванші.
31-річний боксер ще більш мотивований і зосереджений на тому, щоб помститися Дубуа за цю поразку.
Світ боксу знає мій характер, і суботній вечір довів це без жодного сумніву. Це був бій на віки, але я припустився деяких помилок, які виправлю в реванші. Вітаю Даніеля, але я йду за тобою… і за своїм поясом!,
– сказав ексчемпіон світу.
Додамо, що Фабіо не потребував госпіталізації після невдачі та зараз одужує після травм обличчя, отриманих під час поєдинку.
Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, коефіцієнти та прогнози. Ліцензований букмекер допоможе більше пізнати світ боксу!
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)
Суперником Дюбуа міг стати Усик
- Олександр Усик напередодні зустрічі між Дюбуа та Вордлі заявляв, що бажає провести бій з переможцем протистояння. 39-річний українець не приховував, що вболівав за Фабіо, ймовірно через те, що не хоче знову зустрітися з Даніелем.
- Річ у тім, що Олександр вже двічі бився проти Дюбуа у 2023 та 2025 роках. В обох випадках Усик нокаутував свого британського суперника.
- У команді Даніель час від часу лунали заяви про третій бій з Усиком. Та нещодавно батько Дюбуа заявив, що його сину варто забути про українця та йти своїм шляхом.
- Зазначимо, що в наступному бою Усик битиметься з Ріко Верховеном і захищатиме свої чемпіонські титули WBC, WBA та IBF. У випадку поразки Олександр ризикує втратити всі пояси, тоді як Верховен може здобути тільки титул WBC.