Напередодні бою об'єднаний чемпіон світу з України виглядає абсолютним фаворитом. Однак автор статті профільного видання vRINGe попереджає, що Верховен створить найбільшу сенсацію у боксі, а Усик зазнає першої поразки в кар'єрі.

Чому Усик може програти Верховену?

Низка експертів називають бій Усика проти 37-річного Верховена "прохідним" для українця. Проте експерт Макс Салватов навів кілька аргументів, які говорять на користь кікбоксера.

Передусім він згадав, що восени 2025 року 39-річний українець відмовився від зустрічі з переможцем протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі.

Новозеландець був би зручним суперником для Олександра, якого б той зміг легко перемогти. Інша справа Вордлі – боксер без досвіду в любителях з непередбачуваним стилем.

Верховен – непередбачуваний боєць

Експерт заявляє, що Верховен – це той самий Вордлі, але значно небезпечніший суперник. Річ у тім, що Ріко проведе тільки другий бій за правилами боксу з 2014 року, коли переміг Яноша Фінверу.

На думку автора статті, проблема Усика полягає у тому, що його команда не знає, на що готовий Верховен і як він вестиме бій. На підтвердження своїх слів Салватов згадує зустріч Тайсона Ф'юрі з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Тоді боксер з Британії побував у нокдауні та дивом виграв бій у Нганну, який дебютував у боксі, рішенням суддів. Коли Нганну вийшов битися проти Ентоні Джошуа, то британець проаналізував його зустріч з Ф'юрі та переконливо переміг Френсіса.

Фактор тренера

Другий фактор, на який звертає увагу експерт, – це тренер нідерландського кікбоксера Пітер Ф'юрі. Цей фахівець допоміг Тайсону у 2015 році створити найбільшу сенсацію у боксі, коли Ф'юрі переміг Володимира Кличка, хоча й був аутсайдером на папері.

Тренер у коментарі ESPN заявив, що Верховену потрібно створити найбільшу сенсацію у боксі, щоб здолати Усика. Він порівняв цей двобій із зустріччю Кличка й Ф'юрі.

Якщо люди вже списують Ріко з рахунків, то вони глибоко помиляються,

– сказав Пітер.

Верховен знає, що чекати від Усика

Експерт підкреслює, що перевага тандему Ф'юрі – Верховен полягає у тому, що вони знають, чого чекати від Усика. На думку фахівця, у команді нідерландця розуміють, що Олександр захоче провести спокійний початок бою, щоб вивчити суперника.

Відтак, у Верховена буде кілька раундів на початку поєдинку, щоб спробувати нокаутувати українця. Експерт прогнозує, що кікбоксер відразу піде ва-банк.

Врешті-решт, Салватов звертає увагу на фактор, який може принести перемогу Верховену. Ріко любить працювати першим номером і тиснути як це робив Дерек Чісора у поєдинку проти українця у 2020 році. На думку низки експертів, це може спрацювати проти чинного чемпіона світу.

Нагадаємо! Усик переміг Чісору рішенням суддів, однак протягом усього поєдинку британець нав'язував українцю близький бій. У команді Олександра неодноразово заявляли, що Чісора досі найскладніший суперник, з яким бився Усик. Таку думку, наприклад, висловив відомий катмен з Канади Расс Анбер. Сам Чісора стверджував, що після поєдинку представника українця заявляли йому, що були переконані в поразці Олександра.

Що кажуть інші експерти про фаворита бою?

Думки низки експертів відрізняються від того, про що розповідає автор статті vRINGe.

Наприклад, екстренер збірної України з боксу та експерт Дмитро Сосновський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив, що різниця у спеціалізації спортсменів занадто велика, аби говорити про інтригу в поєдинку.

На думку Сосновського, Верховен нічого не зможе нав'язатися Усику, адже в Ріко мінімальний досвід у професійному боксі. Також він поставив під сумнів рівень його попереднього суперника Яноша Фінвери, адже маловідомий угорець після поразки завершив кар'єру.

Урешті-решт, Сосновський сказав, що головна перевага Верховена – це удари ногами, якою він не зможе скористатися, адже це заборонено правилами боксу.

Думку фахівця підтримав британський тренер Шейн Макгіган. У коментарі The Ring він сказав, що Усик і Верховен – це бійці різного рівня та повністю переконаний у перемозі українця. За його словами, Ріко битиметься проти Усика, який визнаний майстром боксу. Саме тому експерт не дає жодних шансів нідерландцю.

