Коучем Ріко Верховена є Пітер Ф'юрі, який свого часу готував свого племінника до протистояння з Володимиром Кличком, яке британець виграв, повідомляє 24 Канал. Між іншим це не перший їхній спільний досвід роботи.

Що відомо про Пітера Ф'юрі?

Рідний дядько Тайсона Ф'юрі по батьковій лінії – Пітер – мав величезний вплив на кар'єру свого племінника. Власне під його керівництвом "циганський барон" і почав свою боксерську кар'єру. Тайсон Ф'юрі згадував, що ніколи б не тренувався під керівництвом когось іншого, ніж його дядька, тож саме Пітер відкрив шлях своєму племіннику до великих перемог.

Утім Пітер Ф'юрі має темне минуле, сповнене навіть кримінальних сторінок. Колись давно він контролював торгівлю наркотиками на північному заході Англії. Його банда нелегально ввозила в країну амфетаміни з Бельгії та поширювала їх на острові.

У 1994 році правоохоронці затримали Пітера Ф'юрі та відправили за ґрати на 10 років. Утім навіть із в'язниці він продовжував керувати своєю "імперією". Пізніше на свободі Пітер Ф'юрі був недовго. У 2008 році його знову засудили за "відмивання грошей". Свій досвід перебування за ґратами нинішній коуч Верховена описував так:

Ти на лезі ножа. Вони швидко дізнаються, чи можеш ти боротися та постояти за себе. Якщо ти слабкий у в'язниці, то тебе швидко викривають. Мене вважали небезпечним, тому мене замкнули з членами ІРА та довічно ув'язненими,

– розповідав Ф'юрі.

Зрештою він виправився та став шанованою персоною у світі боксу, коли почав тренувати свого племінника Тайсона Ф'юрі. Це саме він готував британського боксера до протистояння з Володимиром Кличком, у якому українець програв.

Зверніть увагу! Чемпіонський бій між Володимиром Кличком і Тайсоном Ф'юрі відбувся в листопаді 2015 року. Британець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

Цікаво, що кримінальне минуле все ж вплинуло й на теперішнє тренера Пітера Ф'юрі. Йому заборонений в'їзд у США, через що він пропустив один із боїв Тайсона. Також він мав проблеми з в'їздом до Нової Зеландії, але пізніше цю заборону скасували.

Чому Тайсон і Пітер Ф'юрі припинили співпрацю?

У 2016 році Тайсон Ф'юрі завершив співпрацю зі своїм дядьком Пітером. Боксер зізнався, що на одному з тренувань посварився з коучем через спаринг, через що вони й вирішили розійтись. Тайсон Ф'юрі перейшов під опіку тренера-початківця Бена Девісона.

Пізніше у своїх мемуарах спортсмен із сумом згадував про припинення співпраці з Пітером, хоча вважав це нормальною еволюцією стосунків між тренером і підопічним. Тайсон зізнавався, що в одному з періодів його життя Пітер був для нього другим батьком.

Коли свою співпрацю почали Пітер Ф'юрі та Ріко Верховен?

Ріко Верховен розповідав, що його співпраця з Тайсоном Ф'юрі налічує вже приблизно 15 років. Вони почали працювати разом ще тоді, коли нідерландець виступав у кікбоксерському промоушені Glory. Він допомагав кікбоксеру вдосконалювати його техніку.

Весною 2026 року стало відомо, що Пітер Ф'юрі тренуватиме Ріко Верховена перед його поєдинком із Олександром Усиком, що відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Тренер нідерландця вже розсипався в компліментах українцю, називаючи його найкращим важковаговиком в історії. А сам Верховен вважає Ф'юрі своїм ключем до успіху на ринзі.

