39-річний Усик висловив переконання, що Вордлі зможе перемогти колишнього чемпіона світу. Про це він сказав у коментарі BBC Sport.

Дивіться також Анонс бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа: о котрій і де дивитися в Україні, прогноз

Вордлі – Дюбуа: який прогноз зробив Усик?

Відповідаючи на питання, чому Вордлі переможе, Усик сказав, що він хоче, аби таким чином завершилося протистояння британців.

Так, я хочу, щоб Фабіо переміг, бо я думаю, що він заслуговує на перемогу в цьому бою. Хороший хлопець. Мені подобається Вордлі,

– додав спортсмен.

Усик зробив прогноз на бій Вордлі – Дюбуа: дивіться відео

Що відомо про бій Вордлі – Дюбуа?

31-річний Вордлі у поєдинку проти Дюбуа проведе свій перший захист звання чемпіона світу. Британець отримав титул WBO у листопаді 2025 році після того, як Усик зробив пояс вакантним.

Річ у тім, що українець відмовився від обов'язкового захисту титулу проти переможця бою Вордлі – Джозеф Паркер. Відтак, Фабіо завдяки тому, що нокаутував новозеландця, зміг вперше стати чемпіоном світу.

Водночас Дюбуа, який у 2024 році володів титулом IBF, вдруге може стати чемпіоном світу. Британець втратив пояс у липні 2025 року, коли зазнав другої поразки від Усика.

Професійний рекорд Вордлі складає 20 перемог та одну нічию, тоді як Дюбуа виграв 22 бої та тричі програв.

Зверніть увагу! В Україні бій Вордлі – Дюбуа можна переглянути на платформі DAZN. Трансляція відбудеться за системою PPV і коштує близько 900 гривень.

Який прогноз на бій дають експерти?

Відповідно до даних порталу BoxRec, частка дострокових перемог обох боксерів сягає понад 95%. На думку низки експертів, цей факт вказує на те, що поєдинок не триватиме усі 12 раундів.

Наприклад, ексчемпіон світу Тоні Белью вважає, що Вордлі нокаутує свого суперника, якщо протримається перші раунди, повідомляє BBC. За його словами, сценарій поєдинку залежить від того, наскільки впевненим у своїх силах буде Дюбуа.

"Дюбуа – боєць, який черпає впевненість у собі, і є задиракою, тож якщо йому пощастить на початку бою, він буде розвивати цей успіх і виглядатиме дуже сильним. Але зворотний бік медалі в тому, що якщо він отримує удари на початку, це може підірвати його впевненість. А коли його впевненість падає, він починає сумніватися в собі і нібито шукає вихід з цієї ситуації. Якщо Дюбуа набере впевненості, все може закінчитися вже в першому раунді", – заявив Тоні Белью.

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В'ячеслав Сенченко у коментарі Sport.ua теж заявив, що це бій двох рівних боксерів, який може закінчитися нокаутом. Експерт віддає невелику перевагу Вордлі, адже той яскраво нокаутував Паркера у попередньому бою.

Що чекає на переможця?