Стенлі Дюбуа, батько боксера, рекомендує сину не битися з Усиком ще раз. Про це повідомляє talkSPORT.

Чи відбудеться бій Усик – Дюбуа?

Дюбуа-старший наголосив, що не бачить сенсу в реванші Даніель та Олександра й вважає, що сину треба обрати в суперники когось з британців.

Я б порадив Даніелю битися з іншим британським надважковаговиком, можливо, з кимось на кшталт Мозеса Ітауми. Але Даніелю складно проти шульг, тому я б не радив йому виходити проти шульги, поки він не проведе ще хоча б один бій із таким суперником,

– сказав батько спортсмена.

За його словами, Дюбуа готовий провести ще один бій проти Вордлі, однак це залежить від того, чи прийме Фабіо реванш.

Як Дюбуа переміг Вордлі?

Зустріч двох британських боксерів відбулася у Манчестері. Вордлі проводив свій перший захист звання чемпіона світу за версією WBO.

Уже на перших секундах бою він відправив Дюбуа у нокдаун. Даніель також побував на канвасі у третьому раунді, проте Фабіо не зміг розвинути успіх.

Дюбуа почав з кожним раундом нарощувати перевагу й рефері вимушено зупинив бій через розбите обличчя у Вордлі. Таким чином Даніель виграв бій і титул WBO.

Яка історія зустрічей Усика та Дюбуа?

Уперше боксери перетнулися на рингу у 2023 році. Поєдинок завершився на користь Усика, який зміг нокаутувати британського суперника.

У 2025 році спортсмени провели реванш, на кону якого було звання абсолютного чемпіона світу. Цього разу Усик знову зумів нокаутувати Дюбуа.