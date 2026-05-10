Британський промоутер Френк Воррен повідомив, що Світова боксерська рада накаже Усику битися з Кабаєлом після бою з Верховеном. Про це він сказав під час трансляції DAZN.

Дивіться також "Це плювок у бокс": в Україні розкритикували Усика

Хто стане наступним суперником Усика після Верховена?

Заява промоутера пролунала в контексті слів 39-річного українця, який сказав, що планує зустрітися з переможцем протистояння Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, яке відбулося 9 травня.

Воррен наголосив, що для Усика наразі є два варіанти розвитку подій:

перший – провести захист титулу WBC проти обов'язкового претендента, яким є Кабаєл;

– провести захист титулу WBC проти обов'язкового претендента, яким є Кабаєл; другий – звільнити титул чемпіона та битися з переможцем бою Вордлі – Дюбуа.

Важливо! У суботу, 9 травня, 28-річний Дюбуа сенсаційно переміг Вордлі та вдруге став чемпіоном світу. Воррен, який організовував бій, повідомив, що в контракті боксерів прописано реванш, однак не відомо, чи зустрінуться британці вдруге.

Чому бій Усик – Дюбуа не відбудеться?

Напередодні зустрічі Вордлі – Дюбуа в команді Усика натякали, що готові розглянути бій з Фабіо, якщо той продемонструє відповідний рівень. Ба більше, об'єднаний чемпіон світу був впевнений, що Вордлі здобуде перемогу.

Однак звитяга Дюбуа змінює ситуацію для Усика, оскільки українець вже двічі бився з британцем у 2023 та 2025 роках та двічі перемагав його. Відтак, третя зустріч з "Динамітом", як називають Даніеля, потенційно не має ні спортивної, ні фінансової складової для Олександра.

Плани Усика підтвердив директор його команди Сергій Лапін, який сказав, що спортсмен хоче приймати найбільші виклики й водночас враховувати бізнес-аспекти. За його словами, українець більше не зацікавлений у тому, щоб ганятися за титулами чемпіона світу.

Його (Усика – 24 Канал) рухає прагнення до величі в широкому сенсі – приймати найбільші виклики, залишатися на найвищому рівні та продовжувати випробовувати себе у змаганнях з найкращими,

– заявив Лапін.

Чому Кабаєл має шанс стати суперником Усика?

Нещодавно авторитетний журналіст Майк Коппінджер повідомив, що зустріч Усика та Кабаєла хоче організувати голова Генерального управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх. За його словами, поєдинок може відбутися у Німеччині.

Присутність інвестора у переговорах, ймовірно, робить бій привабливим для Усика з фінансової точки зору. Річ у тім, що Туркі, статки якого низка ЗМІ оцінюють у майже 3 мільярди доларів, раніше організовував протистояння Олександра з Тайсоном Ф'юрі.

У цих боях українець заробив рекордний гонорар, який сягнув понад 100 мільйонів доларів. Також інвестор стоїть за протистоянням українця з Верховеном у Гізі, за яке Усик нібито може отримати близько 100 мільйонів доларів.

Українця до протистояння з Кабаєлом також підштовхують експерти, боксери й тренери. Наприклад, американський фахівець Стівен Едвардс вважає, що чемпіон WBA, WBC та IBF повинен провести поєдинок з німцем.

Усик не зобов'язаний з ним битися, але якщо він не зробить це цього року, його слід позбавити титулів і дозволити Кабаєлу змагатися за них,

– цитує експерта BoxingScene.

Окрім того, поєдинок Усика проти Кабаєла підтримав і промоутер Едді Гірн. Він наголосив, що Агіт заслужив право на поєдинок, тоді як зустріч українця з Дюбуа навряд чи когось зацікавить.

Що кажуть про бій Усик і Кабаєл?

33-річний німець, який виграв 27 боїв на професійному рингу, наполягає на поєдинку з Усиком. Раніше він неодноразово критикував українця, мовляв, той відмовляється від поєдинку.

Я просто чекаю, поки ситуація проясниться: Усик або битиметься зі мною, або звільнить титул. Очікування – це найкращий варіант для мене, а далі все вирішиться саме собою. У нас є невеликий план – повернутися в ринг у вересні або жовтні разом з однією з організацій у Німеччині,

– сказав Кабаєл.

Щодо Усика, то українець нещодавно повідомив, що не відкидає можливість поєдинку проти Агіта. Він сказав, що може провести бій з німцем замість Тайсона Ф'юрі.

Що станеться, якщо Усик відмовиться від бою з Кабаєлом?