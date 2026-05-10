Британский промоутер Фрэнк Уоррен сообщил, что Мировой боксерский совет прикажет Усику драться с Кабаэлом после боя с Верховеном. Об этом он сказал во время трансляции DAZN.
Смотрите также "Это плевок в бокс": в Украине раскритиковали Усика
Кто станет следующим соперником Усика после Верховена?
Заявление промоутера прозвучало в контексте слов 39-летнего украинца, который сказал, что планирует встретиться с победителем противостояния Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, которое состоялось 9 мая.
Уоррен отметил, что для Усика сейчас есть два варианта развития событий:
- первый – провести защиту титула WBC против обязательного претендента, которым является Кабаел;
- второй – освободить титул чемпиона и драться с победителем боя Уордли – Дюбуа.
Важно! В субботу, 9 мая, 28-летний Дюбуа сенсационно победил Уордли и во второй раз стал чемпионом мира. Уоррен, который организовывал бой, сообщил, что в контракте боксеров прописано реванш, однако не известно, встретятся ли британцы во второй раз.
Почему бой Усик – Дюбуа не состоится?
- Накануне встречи Уордли – Дюбуа в команде Усика намекали, что готовы рассмотреть бой с Фабио, если тот продемонстрирует соответствующий уровень. Более того, объединенный чемпион мира был уверен, что Уордли одержит победу.
- Однако победа Дюбуа меняет ситуацию для Усика, поскольку украинец уже дважды дрался с британцем в 2023 и 2025 годах и дважды побеждал его. Поэтому, третья встреча с "Динамитом", как называют Даниэля, потенциально не имеет ни спортивной, ни финансовой составляющей для Александра.
- Планы Усика подтвердил директор его команды Сергей Лапин, который сказал, что спортсмен хочет принимать самые большие вызовы и одновременно учитывать бизнес-аспекты. По его словам, украинец больше не заинтересован в том, чтобы гоняться за титулами чемпиона мира.
Его (Усика – 24 Канал) движет стремление к величию в широком смысле – принимать самые большие вызовы, оставаться на самом высоком уровне и продолжать испытывать себя в соревнованиях с лучшими,
– заявил Лапин.
Почему Кабаел имеет шанс стать соперником Усика?
Недавно авторитетный журналист Майк Коппинджер сообщил, что встречу Усика и Кабаела хочет организовать глава Генерального управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх. По его словам, поединок может состояться в Германии.
Присутствие инвестора в переговорах, вероятно, делает бой привлекательным для Усика с финансовой точки зрения. Дело в том, что Турки, состояние которого ряд СМИ оценивают в почти 3 миллиарда долларов, ранее организовывал противостояние Александра с Тайсоном Фьюри.
В этих боях украинец заработал рекордный гонорар, который достиг более 100 миллионов долларов. Также инвестор стоит за противостоянием украинца с Верховеном в Гизе, за которое Усик якобы может получить около 100 миллионов долларов.
Украинца к противостоянию с Кабаэлом также подталкивают эксперты, боксеры и тренеры. Например, американский специалист Стивен Эдвардс считает, что чемпион WBA, WBC и IBF должен провести поединок с немцем.
Усик не обязан с ним драться, но если он не сделает это в этом году, его следует лишить титулов и позволить Кабаэлу соревноваться за них,
– цитирует эксперта BoxingScene.
Кроме того, поединок Усика против Кабаела поддержал и промоутер Эдди Хирн. Он отметил, что Агит заслужил право на поединок, тогда как встреча украинца с Дюбуа вряд ли кого-то заинтересует.
Что говорят о бое Усик и Кабаел?
33-летний немец, выигравший 27 боев на профессиональном ринге, настаивает на поединке с Усиком. Ранее он неоднократно критиковал украинца, мол, тот отказывается от поединка.
Я просто жду, пока ситуация прояснится: Усик или будет драться со мной, или освободит титул. Ожидание – это лучший вариант для меня, а дальше все решится само собой. У нас есть небольшой план – вернуться в ринг в сентябре или октябре вместе с одной из организаций в Германии,
– сказал Кабаел.
Что касается Усика, то украинец недавно сообщил, что не исключает возможность поединка против Агита. Он сказал, что может провести бой с немцем вместо Тайсона Фьюри.
Что произойдет, если Усик откажется от боя с Кабаелом?
- В течение карьеры Усика было два прецедента, когда он отказывался от поединков с обязательными претендентами. Первый произошел в 2024 году, когда Александру пришлось освободить пояс IBF.
- Украинец отказался от боя с Дюбуа, чтобы провести реванш с Фьюри. В то же время Даниэль завоевал титул, в частности благодаря победе над Энтони Джошуа.
- В 2025 году ситуация для непобедимого Усика повторилась. От украинца требовали провести защиту титула WBO о Уордли или Джозефа Паркера, однако Александр отказался и сделал пояс вакантным.
- Если Усик снова откажется от защиты титула WBC, то Мировой боксерский совет может сделать его вакантным или же даже назначить Кабаэла полноценным чемпионом мира.